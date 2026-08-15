Las Leonas debutaron en el Mundial 2026 con un amargo empate contra Estados Unidos

El seleccionado argentino fue muy superior en el trámite del partido y mereció más, pero no pasó de un 1-1 que complica las cosas en el Grupo B.

No fue el comienzo esperado para Las Leonas. El seleccionado argentino igualó 1-1 ante Estados Unidos en su estreno en el Mundial de Hockey 2026 y dejó pasar una buena oportunidad de sumar de a tres en el debut. El equipo de Fernando Ferrara generó situaciones suficientes para ganar, pero se encontró con una arquera rival que respondió cada vez que fue exigida.

El conjunto argentino golpeó primero en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde el calor también fue protagonista con una temperatura cercana a los 34 grados. A los 11 minutos del primer cuarto, Brisa Bruggesser tuvo un debut mundialista soñado: apareció libre por el segundo palo tras un centro de Vicky Granatto y definió para adelantar a Las Leonas.

¡ES UN GOLAZO! Vicky Granatto eludió a la defensa de Estados Unidos con una gran jugada, tiró el centro atrás y la debutante Brisa Bruggesser anotó el primero de las Leonas en el Mundial a los 12' del 1Q.



#HWC2026 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XyeyzLEuca — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026 La ventaja, sin embargo, duró poco. Estados Unidos salió decidido a buscar la igualdad y la encontró en el segundo cuarto. Emma Deberdine apareció en medio de una jugada cargada de rebotes dentro del área, después de una llegada por la derecha, y aprovechó una desatención defensiva argentina para marcar el 1-1.

LLEGÓ EL EMPATE: Emma Deberdine estuvo atenta dentro del área y anotó el 1-1 de Estados Unidos vs. Las Leonas a los 12' del 2Q.



#HWC2026 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NiRf6umFgZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026 Cómo sigue la agenda de Las Leonas en el Mundial de Hockey Con el resultado abierto, Argentina tuvo las mejores posibilidades para desnivelar, principalmente a partir de los corners cortos. Pero la falta de efectividad volvió a aparecer: la arquera estadounidense fue clave para sostener el empate. Cristina Cosentino, por su parte, también tuvo intervenciones importantes y evitó que Estados Unidos se llevara algo más.