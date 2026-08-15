Las Leonas debutaron en el Mundial 2026 con un amargo empate contra Estados Unidos
El seleccionado argentino fue muy superior en el trámite del partido y mereció más, pero no pasó de un 1-1 que complica las cosas en el Grupo B.
No fue el comienzo esperado para Las Leonas. El seleccionado argentino igualó 1-1 ante Estados Unidos en su estreno en el Mundial de Hockey 2026 y dejó pasar una buena oportunidad de sumar de a tres en el debut. El equipo de Fernando Ferrara generó situaciones suficientes para ganar, pero se encontró con una arquera rival que respondió cada vez que fue exigida.
El conjunto argentino golpeó primero en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde el calor también fue protagonista con una temperatura cercana a los 34 grados. A los 11 minutos del primer cuarto, Brisa Bruggesser tuvo un debut mundialista soñado: apareció libre por el segundo palo tras un centro de Vicky Granatto y definió para adelantar a Las Leonas.
La ventaja, sin embargo, duró poco. Estados Unidos salió decidido a buscar la igualdad y la encontró en el segundo cuarto. Emma Deberdine apareció en medio de una jugada cargada de rebotes dentro del área, después de una llegada por la derecha, y aprovechó una desatención defensiva argentina para marcar el 1-1.
Cómo sigue la agenda de Las Leonas en el Mundial de Hockey
Con el resultado abierto, Argentina tuvo las mejores posibilidades para desnivelar, principalmente a partir de los corners cortos. Pero la falta de efectividad volvió a aparecer: la arquera estadounidense fue clave para sostener el empate. Cristina Cosentino, por su parte, también tuvo intervenciones importantes y evitó que Estados Unidos se llevara algo más.
El panorama del Grupo B obliga ahora a cambiar rápidamente el foco. Alemania venció 3-0 a Escocia y quedó al frente de la zona, por lo que el próximo desafío de Las Leonas tendrá un peso especial. Argentina enfrentará a las alemanas el lunes a las 12 (hora argentina), mientras que el miércoles a las 6 cerrará la fase inicial frente a Escocia. Dos partidos decisivos pensando en la clasificación.