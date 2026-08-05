Mundial de hockey 2026: cuándo debutan Las Leonas y Los Leones, rivales, días y horarios

Faltan apenas diez días para el inicio del Mundial de hockey 2026 y las selecciones argentinas ya conocen el camino que recorrerán en la fase de grupos. Tanto Los Leones como Las Leonas buscarán avanzar a la segunda ronda en un torneo que reunirá a las principales potencias del deporte.

La competencia se desarrollará de manera conjunta en Países Bajos y Bélgica. Las sedes elegidas serán Amstelveen, en territorio neerlandés, y Wavre, en suelo belga, donde se disputarán los encuentros del campeonato.

Argentina llegará con expectativas importantes en ambas ramas. Mientras el seleccionado masculino intentará superar su mejor actuación histórica, el femenino volverá a presentarse como uno de los grandes candidatos después de haber sido subcampeón en la última edición.

Los Leones integrarán el Grupo A junto con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón. Su mejor resultado en una Copa del Mundo fue la medalla de bronce obtenida en La Haya 2014, por lo que buscarán dar un nuevo paso en esta edición.

Los Leones se preparan para el Mundial de Hockey 2026.

El debut será el 16 de agosto frente a Japón, desde las 14:00 (hora de Argentina). Dos días más tarde afrontarán uno de los desafíos más exigentes de la primera fase ante Países Bajos, el 18 de agosto a las 13:00.

La fase de grupos concluirá el 20 de agosto, cuando enfrenten a Nueva Zelanda desde las 7:30. Los dos primeros de la zona avanzarán a la segunda fase.

Protagonistas de una nueva historia



Los convocados por Lucas Rey para el Mundial 2026.



pic.twitter.com/YxxTTPCiYe — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) July 16, 2026

Cronograma de Los Leones

16 de agosto: vs. Japón (14:00)

18 de agosto: vs. Países Bajos (13:00)

20 de agosto: vs. Nueva Zelanda (7:30)

Así será el camino de Las Leonas

Las Leonas volverán a presentarse como una de las selecciones más fuertes del hockey internacional. Campeonas del mundo en 2002 y 2010, además de subcampeonas en la última edición, compartirán el Grupo B con Estados Unidos, Alemania y Escocia.

El conjunto argentino debutará el 15 de agosto frente a Estados Unidos, desde las 12:30. Su segundo compromiso será el 17 de agosto ante Alemania, a partir de las 12:00.

La primera ronda finalizará el 19 de agosto, cuando se mida con Escocia desde las 6:00. Al igual que en el torneo masculino, los dos mejores equipos de cada grupo accederán a la siguiente instancia.

Protagonistas de una nueva historia



El cuerpo técnico de Las Leonas, dirigido por Fernando Ferrara, anunció la nómina de jugadoras para el Mundial 2026.



pic.twitter.com/lf7dzgjAQM — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) July 9, 2026

Cronograma de Las Leonas

15 de agosto: vs. Estados Unidos (12:30)

17 de agosto: vs. Alemania (12:00)

19 de agosto: vs. Escocia (6:00)

Cómo se juega el Mundial de hockey 2026

El Mundial 2026 reunirá a las mejores selecciones del planeta en las ramas masculina y femenina. Durante la fase inicial, cada equipo disputará tres partidos dentro de su grupo.

Al término de esa instancia, los dos primeros de cada zona clasificarán a la segunda fase, donde comenzará la lucha directa por el título. Argentina buscará tener representación en ambas ramas entre los mejores equipos del certamen y pelear por una nueva medalla en la máxima cita del hockey internacional.