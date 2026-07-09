Las Leonas confirmaron la lista para el Mundial con una mendocina entre las convocadas

Las Leonas ya tienen plantel confirmado para la Copa del Mundo de hockey 2026 y Mendoza volverá a tener una representante entre las mejores jugadoras del planeta tras 22 años. Silvina D’Elia y Macarena Rodríguez fueron las últimas mendocinas en participar de una cita mundialista con la celeste y blanca en 2014.

Fernando Ferrara dio a conocer este 9 de julio la nómina definitiva de 20 convocadas para disputar el torneo que se jugará en Bélgica y Países Bajos, y entre los nombres aparece el de Milagros Alastra , la joven surgida de la Universidad Nacional de Cuyo.

Con apenas 19 años, la mendocina sigue sumando capítulos a un crecimiento que no se detiene. Después de convertirse en una de las figuras de Las Leoncitas, debutar este año con la camiseta de Las Leonas y consolidarse dentro del seleccionado mayor, ahora tendrá la oportunidad de disputar el primer Mundial absoluto de su carrera.

La convocatoria llega luego de una temporada en la que Argentina fue subcampeona de la FIH Pro League 2025-26 y comenzó la preparación final con entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. El Mundial será el gran objetivo del año para el seleccionado argentino.

Hace apenas unos meses, en una entrevista con MDZ , Alastra había contado que vestir la camiseta argentina fue el sueño que la acompañó desde muy chica . "Representar a Argentina jugando al hockey siempre fue mi sueño", explicó, al recordar que antes de integrar los procesos nacionales ya sumaba entrenamientos extra, clínicas y campus para seguir creciendo.

La joven de 19 años formada en la UNCuyo integrará el plantel argentino que competirá en Bélgica y Países Bajos.

Ese compromiso también implicó modificar hábitos desde muy joven. La alimentación, el descanso y la preparación mental empezaron a ocupar un lugar importante en su rutina mucho antes de llegar al seleccionado, una decisión que fue moldeando el camino que hoy la encuentra entre las mejores jugadoras del país.

Cuando MDZ le preguntó por sus objetivos, su respuesta reflejaba la ambición con la que encaró cada etapa. "A corto plazo quiero seguir creciendo y aprendiendo en el deporte y como persona. Dentro de cinco años ojalá esté representando a Argentina y disfrutándolo con mis seres queridos", expresó entonces. Ese deseo empezó a tomar forma mucho antes de lo imaginado y ahora tendrá una nueva escala con la Copa del Mundo.

El desafío más importante de su carrera

La mendocina sigue consolidando su crecimiento y ahora afrontará el mayor desafío de su carrera con la camiseta de Las Leonas. Instagram

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 15 de agosto y reunirá a las 16 mejores selecciones femeninas del planeta. Argentina integrará el Grupo B y hará su estreno ese mismo día frente a Estados Unidos desde las 12.30 en un torneo que también tendrá como rivales de la fase inicial a Alemania y Escocia.

El segundo compromiso será el lunes 17 de agosto frente a Alemania, mientras que el cierre de la fase de grupos llegará el miércoles 19 ante Escocia.

Los encuentros del Mundial se disputarán en dos escenarios: el estadio Wagener, en Ámsterdam, y el nuevo Belfius Hockey Arena, en Wavre, Bélgica. La competencia reunirá a 32 seleccionados entre las ramas femenina y masculina.

Las 20 Leonas que irán al Mundial

Fernando Ferrara confirmó la lista definitiva integrada por Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairó, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortiz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Para Alastra, la convocatoria representa otro paso dentro de una carrera que viene creciendo a gran velocidad. La jugadora formada en la UNCuyo volverá a llevar el nombre de Mendoza al máximo escenario del hockey mundial, ahora con la posibilidad de disputar el torneo más importante que existe a nivel de selecciones.