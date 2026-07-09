Entró de urgencia y es el equilibrio de Francia: Manu Koné, la carta oculta de Deschamps

Más allá de los cuatro de arriba, la selección gala descansa en el futbolista de la Roma, quien ingresó desde el banco y ¿se ganó un lugar para las semifinales?

Francia es la primera selección clasificada a las semifinales del Mundial 2026. Con un equipo mucho más maduro que el de Qatar 2022, con el mismo entrenador y con algunas apariciones impactantes, los galos superaron a Marruecos y se disponen a dar la batalla final por su tercera estrella.

Y si bien es cierto que la distinción del equipo de Didier Deschamps se centra en su poder ofensivo, el ingreso de Manu Koné en la mitad de la cancha le entregó al equipo un equilibrio que no encontraba y que le hacía padecer.

Dembélé puso el 2-0 de Francia ante Marruecos DSports Con perfil bajo y en silencio, pero con un espíritu propio de un futbolista sudamericano, el jugador de la Roma de Italia se transformó en una pieza clave en la formación gala, que ya está entre las cuatro mejores del mundo y va por más.

Entró de urgencia y es el eje de Francia Convocado como alternativa por Deschamps, Koné se ganó un lugar en el equipo titular ante la lesión de Aurélien Tchouaméni, quien sufrió una dolencia muscular que lo marginó de los partidos ante Paraguay y Marruecos.

Contra Marruecos, Koné completó 100% de precisión en pases largos, 100% en quites ganados y 75% de duelos terrestres ganados. Una bestia. Con su ingreso, el rendimiento de Francia mejoró exponencialmente, sobre todo en una fase del juego que hasta ahora parecía no tener solución: la recuperación de la pelota. Además, le agregó toque corto, circulación y hasta alguna aproximación para ser opción en ataque. ¿Se ganó un lugar para las semifinales?