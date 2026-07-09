Por qué Mbappé se quejó con el árbitro Tello tras fallar el penal en Francia-Marruecos

Luego de su floja ejecución, Kylian Mbappé aprovechó la pausa de hidratación para encarar al árbitro argentino, con quien tuvo un acalorado intercambio.

Mbappé le protesta a Tello por la demora en el penal.

Al final, la terna argentina terminó siendo protagonista en el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. Pero no de la manera que tanto se temía, sino al contrario: Facundo Tello le concedió un polémico penal a los galos por una supuesta falta sobre Kylian Mbappé.

La Tortuga apeló a su velocidad para meterse en el área y Noussair Mazraoui lo barrió abajo. Al observar la cámara lenta de la jugada en la se llega a la conclusión de que el contacto existe, pero el francés se deja caer mucho antes de que se produzca el choque con el defensor.

Después de una demora de más de dos minutos, el VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo, ratificó el fallo mientras Tello le hacía gestos de calma a un Mbappé impaciente y que acomodó la pelota incontables veces antes de su ejecución, que por cierto terminó fallando: lo pateó mal y Yassine Bounou, que lo esperó hasta lo último, le adivinó la punta.

Bono le ganó el duelo a Mbappé en el penal DSports Mbappé le recriminó a Tello la demora en la ejecución del penal Enseguida llegó la pausa de hidratación y el delantero del Real Madrid, caliente por haber errado lo que era el 1-0 de Francia, fue directo a encarar al juez argentino.

Con las revoluciones a mil, el 10 le recriminó la eterna demora para confirmar la pena máxima y hubo un acalorado intercambio. Luego de uno segundos, se fue resignado a recibir indicaciones de Didier Deschamps.