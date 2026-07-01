Mbappé vivió un incómodo momento en TV tras su doblete a Suecia: así reaccionó, con Messi en la mira

Luego de ser figura por su doblete ante Suecia, Kylian Mbappé vivió un momento incómodo en la TV por una pregunta de un periodista.

Kylian Mbappé volvió a demostrar, una vez más, porque es uno de los mejores jugadores del mundo. El futbolista del Real Madrid se despachó con un doblete en la clasificación y goleada de Francia 3-0 ante Suecia y dejó en claro que va en busca de superar a Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Tras el final del partido en Nueva Jersey, Mbappé fue galardonado con el premio al mejor jugador del partido (ya lo había recibido en el debut ante Senegal) y allí brindó unas cortas declaraciones, aunque también vivió un momento incómodo por un error del periodista a la hora de contar cuántos goles lleva en la historia de los mundiales.

Mbappé vivió un incómodo momento en TV tras su doblete a Suecia “Kylian, felicitaciones por recibir el premio al mejor jugador del partido. 17 goles, nadie te puede detener”, dijo el periodista. Al instante, Mbappé se dio cuenta del error y lo corrigió: “18, son 18 goles. Estoy feliz, pero eso no es lo más importante sino que estamos haciendo las cosas bien, ganamos un partido importante y nos vamos felices. Ahora hay que centrarnos en Paraguay”.

IG @DaznFootball Esta situación que vivió el astro francés deja en claro que tiene bien en claro cuántos goles lleva, en esa disputa con Lionel Messi (tiene 19 goles y el viernes frente a Cabo Verde puede aumentar su registro) por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

¿Qué dijo Mbappé de la lucha por ser el máximo goleador de los Mundiales? "Yo no pienso en las estadísticas, claro que las conozco, yo también tengo televisión y todo el mundo habla de ellas, pero pienso únicamente en cómo puedo ayudar al equipo a estar aquí el 19 de julio en la final", sentenció el futbolista del Real Madrid una vez finalizado el partido en Nueva Jersey.