El fuerte anuncio de Sebastián Beccacece tras la eliminación de Ecuador ante México en el Mundial 2026

La eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo significó el cierre de la participación de la Tri en la Copa del Mundo, sino también el final del ciclo de Sebastián Beccacece como entrenador. Luego de la derrota por 2-0 ante México, el técnico argentino confirmó que dejará su cargo, ya que su contrato vencía al finalizar el torneo.

Más de una hora y media después del encuentro, el plantel mantuvo una reunión con el cuerpo técnico y los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los primeros en salir fueron Gonzalo Valle y Jordy Caicedo, quienes lamentaron la eliminación y les pidieron disculpas a los hinchas por no haber cumplido con las expectativas generadas durante la campaña mundialista.

Minutos después fue el turno de Beccacece, quien oficializó su despedida con un mensaje cargado de emoción: "Me hubiese gustado seguir, haber estado hoy seguramente victorioso en un partido más. Creo que era cumplir ese objetivo que queríamos, pero el fútbol es así: los resultados son los que mandan y hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior porque hemos dado todo", expresó.

Sebastián Beccacece anunció que dejará de ser el DT de Ecuador tras la eliminación ante México X @DSports El entrenador también hizo un balance positivo de los dos años y medio que pasó al frente de la selección ecuatoriana. Destacó el recambio generacional que impulsó, el crecimiento de varios futbolistas jóvenes y el trabajo realizado durante las Eliminatorias Sudamericanas, convencido de que el proyecto dejará una base sólida para el futuro.