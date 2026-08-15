En vivo: con varios suplentes, Independiente Rivadavia pierde 2-0 con Belgrano en el Gigante de Alberdi

Bottari, en contra, y Rigoni, marcaron los goles de Belgrano ante Independiente que juega con la cabeza en la revancha ante Fluminense por la Libertadores.

Lucha aérea. Passerini toma a Villalba mientras Vigo despeja de cabeza ante la presencia de Velázquez.

Independiente Rivadavia pierde 2-0 con Belgrano en el Gigante de Alberdi en un encuentro válido por la quinta fecha del Torneo Clausura.

La Lepra está jugando con una formación alternativa. Alfredo Jesús Berti decidió preservar a varios de sus habituales titulares pensando en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Belgrano salió decidido a tomar el protagonismo desde el comienzo, con presión alta y la intención de complicar la salida de Independiente Rivadavia, aunque le costó encontrar espacios para generar peligro.

El primer tiempo tuvo pocas situaciones claras. González Metilli probó desde afuera del área, pero su remate se fue muy desviado, mientras que Sábato tuvo la más peligrosa para Independiente Rivadavia con una definición que pasó muy cerca del palo.

Autogol de Bottari para el 1-0 de Belgrano ante la Lepra Bottari en contra marcó el 1-0 de Belgrano vs la Lepra. ESPN Cuando parecía que el marcador se encaminaba al descanso sin goles, Belgrano encontró la ventaja a los 41 minutos. Tras un córner desde la izquierda, Tomás Bottari intentó despejar de cabeza ante la presencia de Lucas Passerini, pero terminó desviando la pelota contra su propio arco y marcó el 1-0 en contra.