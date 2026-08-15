Con varios cambios en la formación, Boca visita a Platense antes de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca visitará este sábado Platense en un encuentro válido por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura que tendrá la particularidad de que en el banco del equipo de Vicente López estará el técnico Martín Palermo , goleador e ídolo del equipo de La Ribera.

El partido se disputará desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López con Jorge Baliño como juez principal, Lucas Novelli en el VAR y televisación de TNT Sports.

El equipo dirigido por Martín Palermo suma cuatro puntos en el campeonato, luego de una victoria, un empate y dos derrotas y viene de conseguir un importante triunfo por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda.

Platense llega además con poco descanso después de haber igualado 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que deberá resolver el próximo miércoles en Chile.

Palermo podría administrar las cargas de algunos futbolistas debido al exigente calendario, aunque Juan Pablo Cozzani, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Franco Zapiola y Luciano Giménez aparecen entre los nombres con mayores posibilidades de mantenerse en el equipo.

Boca, por su parte, suma cinco unidades en la Zona A, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, y viene de igualar 1-1 con Vélez en su última presentación por el torneo local.

Arruabarrena prepara cuatro cambios para visitar a Platense. Fotobaires

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un momento de crecimiento y el martes derrotó 3-1 a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque el entrenador adelantó que realizará modificaciones pensando en la revancha del próximo martes en Asunción.

Entre los jugadores que podrían descansar aparecen Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Miguel Merentiel, mientras que Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Milton Giménez cuentan con posibilidades de ingresar desde el comienzo.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Platense-Boca

Torneo Clausura 2026

Fecha 5 – Zona A

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21.15 – TV: TNT Sports

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel o Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.