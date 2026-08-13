Boca: la decisión del Vasco Arruabarrena con Enner Valencia para enfrentar a Platense

Enner Valencia ya se entrena a la par del resto del plantel, aunque Arruabarrena no pareciera querer apresurar su debut en Boca.

Boca Juniors ya parece haber encontrado una identidad futbolística bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, aunque todavía le falta hilvanar una seguidilla de buenos resultados para terminar de asentarse. El duelo de este sábado contra Platense por la fecha 4 del Torneo Clausura aparece como una buena oportunidad para prenderse en los primeros puestos.

El único inconveniente es que se da en medio de la serie contra Recoleta por los octavos de la Copa Sudamericana. Y si bien obtuvieron una buena victoria en la ida, no pudieron sacar una diferencia suficiente como para relajarse en la revancha, por lo que se espera que haya una rotación en el once por el campeonato local.

Enner Valencia no estará convocado ante Platense El debut de Enner Valencia en Boca no se dará este sábado. @BocaJrsOficial Sin embargo, el flamante último refuerzo del mercado de invierno, Enner Valencia, no formará parte de la misma. Pese a que ya se viene entrenado hace una semana con el plantel, el Vasco optó por no incluirlo todavía en la nómina y lo estaría reservando en principio para el partido de vuelta contra el Aurinegro en Paraguay.

Sin el histórico goleador ecuatoriano, Arruabarrena repetiría la misma lista de convocados del pasado martes para este sábado en Vicente López, donde 5.000 almas xeneizes se harán presentes en la tribuna visitante para alentar a un Boca que, en una temporada que no comenzó del todo bien, de a poco vuelve a ilusionar a los hinchas.

Los convocados de Boca para enfrentar a Platense Arruabarrena repetirá los mismo convocados que en la ida ante Recoleta. Fotobaires Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.