Boca: la decisión del Vasco Arruabarrena con Enner Valencia para enfrentar a Platense
Enner Valencia ya se entrena a la par del resto del plantel, aunque Arruabarrena no pareciera querer apresurar su debut en Boca.
Boca Juniors ya parece haber encontrado una identidad futbolística bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, aunque todavía le falta hilvanar una seguidilla de buenos resultados para terminar de asentarse. El duelo de este sábado contra Platense por la fecha 4 del Torneo Clausura aparece como una buena oportunidad para prenderse en los primeros puestos.
El único inconveniente es que se da en medio de la serie contra Recoleta por los octavos de la Copa Sudamericana. Y si bien obtuvieron una buena victoria en la ida, no pudieron sacar una diferencia suficiente como para relajarse en la revancha, por lo que se espera que haya una rotación en el once por el campeonato local.
Enner Valencia no estará convocado ante Platense
Sin embargo, el flamante último refuerzo del mercado de invierno, Enner Valencia, no formará parte de la misma. Pese a que ya se viene entrenado hace una semana con el plantel, el Vasco optó por no incluirlo todavía en la nómina y lo estaría reservando en principio para el partido de vuelta contra el Aurinegro en Paraguay.
Sin el histórico goleador ecuatoriano, Arruabarrena repetiría la misma lista de convocados del pasado martes para este sábado en Vicente López, donde 5.000 almas xeneizes se harán presentes en la tribuna visitante para alentar a un Boca que, en una temporada que no comenzó del todo bien, de a poco vuelve a ilusionar a los hinchas.
Los convocados de Boca para enfrentar a Platense
Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.
Defensores: Dylan Gorosito, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
Mediocampistas: Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios y Tomás Aranda.
Delanteros: Kevin Zenón, Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel y Ángel Romero.