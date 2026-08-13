Arruabarrena prepara cambios en Boca: los 4 titulares que podrían descansar ante Platense

De cara al choque frente al Calamar en Vicente López y pensando en la vuelta ante Recoleta, el Vasco Arruabarrena podría meter mano en el once.

Boca encaminó la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta con el triunfo por 3-1 en Parque Patricios, pero el calendario no le da respiro. Con la revancha en Paraguay cada vez más cerca, Rodolfo Arruabarrena analiza darle descanso a algunos de sus habituales titulares este sábado frente a Platense, en Vicente López.

El Vasco quedó muy conforme con el funcionamiento que encontró en este segundo ciclo y no quiere arriesgar de más a sus principales figuras. Por eso, el cuerpo técnico analiza las cargas y los minutos acumulados por cada futbolista para definir un equipo con algunas variantes ante el Calamar. Entre los que podrían salir se encuentran Miguel Merentiel, Lautaro Di Lollo y Leandro Lozano.

El Vasco Arruabarrena piensa en darle descanso a cuatro titulares ante Platense Merentiel atraviesa además un presente irregular y lleva apenas un gol en sus últimos partidos, justamente el que convirtió ante O'Higgins por la Sudamericana. La llegada de Enner Valencia le sumó competencia, aunque el ecuatoriano todavía no estaría en condiciones de ser titular. Arruabarrena deberá decidir si le da minutos a ambos o si directamente prescinde de un nueve de área para cuidar a la Bestia pensando en la revancha.

El Vasco Arruabarrena piensa en darle descanso a cuatro titulares ante Platense. Fotobaires En la defensa también podría haber modificaciones. Di Lollo le dejaría su lugar a Nicolás Figal, mientras que Lozano podría descansar para permitir el regreso de Dylan Gorosito. Lautaro Blanco, que fue titular en todos los partidos del ciclo Arruabarrena y recién salió en el entretiempo ante Recoleta, también podría tener una pausa y ser reemplazado por Malcom Braida.