Leonel Flores, el nuevo descubrimiento de Boca: hasta cuándo tiene contrato y el valor de su cláusula
Con su estilo picante y encarador, el juvenil de 19 años se afianzó de manera fugaz de la mano del Vasco Arruabarrena y ya le da alegrías al pueblo xeneize.
Mientras parece levantar vuelo desde lo futbolístico, Boca encontró otro motivo para ilusionarse. Después de la aparición de Tomás Aranda, ahora todas las miradas empiezan a posarse sobre Leonel Flores, la última joya que irrumpió en la Primera del Xeneize de la mano de Rodolfo Arruabarrena.
A lo Aranda: la tremenda aparición de Flores en la Primera de Boca
El estreno de Flores se produjo tras la asunción del Vasco y después de una muy buena etapa en Reserva. El pibe de 19 años respondió con personalidad y le bastaron un puñado de presentaciones para meterse entre los titulares y, lo más sorprendente, convertirse en una de las figuras del equipo.
Al momento, disputó ocho partidos y ya convirtió dos goles. El primero llegó nada menos que el día de su debut, frente a Sarmiento por la Copa Argentina. El segundo fue todavía más espectacular: ante Recoleta, por la Copa Sudamericana, sacó un remate que se metió directamente en un ángulo y terminó siendo clave para el triunfo de Boca.
Además, hay otro dato que le otorga todavía más mérito a Flores. Su aparición relegó a Sebastián Villa, quien perdió el puesto con el juvenil de manera repentina cuando todos lo imaginaban como una fija entre los once, dado a los millones que gastó la dirigencia xeneize para concretar su vuelta al club.
Los detalles contractuales de la nueva joya surgida de Boca Predio
Pero en Boca también miran el futuro y, en ese sentido, hay tranquilidad. El contrato de Flores vence en diciembre de 2029 y su cláusula de rescisión es de US$ 20.000.000. La cifra trepa a US$ 25.000.000 si un club busca ejecutarla con el mercado argentino cerrado, como sucede ahora. Pero claro, en la Ribera no quieren saber nada con desprenderse de él: la intención es poder disfrutarlo el máximo tiempo posible.