Leonel Flores, el nuevo descubrimiento de Boca: hasta cuándo tiene contrato y el valor de su cláusula

Con su estilo picante y encarador, el juvenil de 19 años se afianzó de manera fugaz de la mano del Vasco Arruabarrena y ya le da alegrías al pueblo xeneize.

Mientras parece levantar vuelo desde lo futbolístico, Boca encontró otro motivo para ilusionarse. Después de la aparición de Tomás Aranda, ahora todas las miradas empiezan a posarse sobre Leonel Flores, la última joya que irrumpió en la Primera del Xeneize de la mano de Rodolfo Arruabarrena.

A lo Aranda: la tremenda aparición de Flores en la Primera de Boca El estreno de Flores se produjo tras la asunción del Vasco y después de una muy buena etapa en Reserva. El pibe de 19 años respondió con personalidad y le bastaron un puñado de presentaciones para meterse entre los titulares y, lo más sorprendente, convertirse en una de las figuras del equipo.

Al momento, disputó ocho partidos y ya convirtió dos goles. El primero llegó nada menos que el día de su debut, frente a Sarmiento por la Copa Argentina. El segundo fue todavía más espectacular: ante Recoleta, por la Copa Sudamericana, sacó un remate que se metió directamente en un ángulo y terminó siendo clave para el triunfo de Boca.

Flores metió un golazo para el 3-1 DSports Además, hay otro dato que le otorga todavía más mérito a Flores. Su aparición relegó a Sebastián Villa, quien perdió el puesto con el juvenil de manera repentina cuando todos lo imaginaban como una fija entre los once, dado a los millones que gastó la dirigencia xeneize para concretar su vuelta al club.