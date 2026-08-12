Messi recibió el apoyo de grandes figuras del deporte tras el posteo de despedida a su papá: sus comentarios

El capitán argentino publicó una emotiva carta para despedir a su padre y recibió mensajes de reconocidas figuras del fútbol, el automovilismo y otros deportes.

Lionel Messi publicó este miércoles una emotiva carta para despedir a su papá, Jorge, y la publicación rápidamente generó una enorme repercusión. Desde su cuenta de Instagram, el capitán de la Selección argentina compartió un mensaje en el que abrió su corazón para recordar a quien fue una figura fundamental durante toda su vida y su carrera.

La carta fue publicada después de que Messi regresara a Miami desde Rosario, donde estuvo junto a su familia tras la muerte de Jorge. En el extenso texto, el futbolista recordó distintos momentos de su relación con su padre, desde sus primeros años en el fútbol hasta el acompañamiento durante su carrera profesional.

Además, Messi contó cómo la enfermedad de Jorge lo afectó durante Mundial. Recordó que su padre empeoró pocos días antes del comienzo del torneo y que, después de cada partido, esperaba su mensaje. “Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, escribió.

Lionel Messi despidió a su papá con un emotivo posteo en Instagram. IG @leomessi La despedida generó una inmediata reacción entre distintas figuras del deporte, que utilizaron los comentarios de la publicación para acompañar al futbolista en este momento.

Cristiano Ronaldo, Neymar y Beckham acompañaron a Messi Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Cristiano Ronaldo. El portugués, que el martes contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez, se tomó un momento para escribirle al argentino y enviarle un mensaje de apoyo. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió CR7.