Messi recibió el apoyo de grandes figuras del deporte tras el posteo de despedida a su papá: sus comentarios
El capitán argentino publicó una emotiva carta para despedir a su padre y recibió mensajes de reconocidas figuras del fútbol, el automovilismo y otros deportes.
Lionel Messi publicó este miércoles una emotiva carta para despedir a su papá, Jorge, y la publicación rápidamente generó una enorme repercusión. Desde su cuenta de Instagram, el capitán de la Selección argentina compartió un mensaje en el que abrió su corazón para recordar a quien fue una figura fundamental durante toda su vida y su carrera.
La carta fue publicada después de que Messi regresara a Miami desde Rosario, donde estuvo junto a su familia tras la muerte de Jorge. En el extenso texto, el futbolista recordó distintos momentos de su relación con su padre, desde sus primeros años en el fútbol hasta el acompañamiento durante su carrera profesional.
Además, Messi contó cómo la enfermedad de Jorge lo afectó durante Mundial. Recordó que su padre empeoró pocos días antes del comienzo del torneo y que, después de cada partido, esperaba su mensaje. “Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, escribió.
La despedida generó una inmediata reacción entre distintas figuras del deporte, que utilizaron los comentarios de la publicación para acompañar al futbolista en este momento.
Cristiano Ronaldo, Neymar y Beckham acompañaron a Messi
Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Cristiano Ronaldo. El portugués, que el martes contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez, se tomó un momento para escribirle al argentino y enviarle un mensaje de apoyo. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió CR7.
También apareció Neymar, uno de los grandes amigos que Messi tuvo durante su etapa en Barcelona y París Saint-Germain. El brasileño le dejó un breve mensaje para acompañarlo junto a su familia: “Mucha fuerza para ti y tu familia. Abrazo fuerte”. David Beckham, quien tuvo un papel importante en la llegada de Messi al Inter Miami, también se hizo presente en la publicación. “Estamos contigo y tu familia, Leo, siempre”, escribió el exfutbolista inglés.
Entre los comentarios también aparecieron compañeros y excompañeros de la Selección argentina. Enzo Fernández fue uno de los integrantes del plantel que expresó su apoyo, al igual que Sergio Agüero y Ángel Di María, dos futbolistas que compartieron muchísimos años con Messi.
De Paul, Colapinto y otras figuras se sumaron al mensaje
Rodrigo De Paul, uno de los grandes amigos de Messi dentro de la Selección argentina, también dejó unas palabras para el capitán. “Siempre con vos hermano”, escribió el mediocampista. Franco Colapinto, quien este año coincidió con Messi durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, tampoco quiso quedar al margen. El piloto argentino comentó la publicación con un mensaje breve: “Todos con vos siempre”.
Otro representante del automovilismo que acompañó a Messi fue el mexicano Sergio “Checo” Pérez. El piloto de Fórmula 1 escribió: “Ánimo Leo. Fuerza para ti y toda tu familia”. La lista de mensajes también incluyó a otras personalidades del deporte argentino, como Paulo Dybala y Juan Martín del Potro, además de numerosas figuras que expresaron su cariño y acompañamiento en los comentarios.
La carta de Messi terminó con una despedida especialmente emotiva para su padre: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.