La cruda confesión de Messi sobre cómo vivió el Mundial mientras su papá estaba enfermo

Lionel Messi reveló cómo lo afectó la enfermedad de su papá, Jorge , durante el Mundial . En una emotiva carta publicada tras su muerte , el capitán de la Selección argentina recordó que su padre había empeorado pocos días antes del comienzo del torneo y contó cómo esa situación estuvo presente durante toda la competencia.

Para Messi , este torneo tenía además un significado especial porque su padre le había pedido que disputara el que podía ser su último Mundial. Sin embargo, cuando faltaba poco para el comienzo, su estado de salud empeoró y por primera vez no pudo acompañarlo.

El futbolista relató que su mamá intentaba transmitirle tranquilidad y le decía que su padre se recuperaría y que podría viajar. Con esa esperanza, Messi le aseguraba a Jorge que llegarían hasta la final para que pudiera estar presente y verlo jugar.

La situación cambió durante el torneo. Después de cada encuentro, Messi esperaba recibir el mensaje de su padre, una costumbre que formaba parte del vínculo que ambos habían construido durante toda su carrera. Su ausencia comenzó a ser cada vez más difícil de ignorar. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad ”, confesó el capitán argentino en la carta que publicó en Instagram.

A pesar de la preocupación, Messi mantuvo un objetivo personal durante el Mundial: avanzar lo máximo posible para darle tiempo a Jorge de recuperarse y conseguir que pudiera viajar para verlo jugar. “Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, escribió.

La Selección argentina finalmente alcanzó la final, pero el padre del futbolista no pudo viajar. Messi tuvo que disputar el partido decisivo sin la presencia de Jorge en la tribuna, aunque mantuvo presente el deseo de ganar el trofeo para llevárselo.

El esfuerzo físico que Messi hizo durante el Mundial

En su recuerdo, el capitán también vinculó aquella situación personal con las dificultades físicas que atravesó durante el torneo. Messi reconoció que nunca logró sentirse completamente bien y que intentó llevar su cuerpo al límite para cumplir con el objetivo de conquistar el título. “Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, expresó.

Messi jugó un gran Mundial a pesar de la carga por el difícil momento de salud que atravesaba su padre. FotoBaires

Después de la final, además, ocurrió una situación que Messi recordó con particular tristeza. Cuando regresó, Jorge creía que la Selección argentina había perdido el partido decisivo por penales. Padre e hijo no pudieron hablar sobre todo lo que había ocurrido durante el torneo ni compartir juntos la experiencia.

“Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido”, relató.

"Una vez más, tenías razón"

En medio de ese recuerdo, Messi admitió que su padre había tenido razón cuando le insistió para que disputara aquel Mundial. “Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, escribió el futbolista. La carta también permitió conocer hasta qué punto Jorge estuvo involucrado en su trayectoria. Messi recordó que lo acompañaba desde pequeño, que lo llevaba a los entrenamientos cuando terminaba de trabajar y que no faltaba a sus partidos.

“Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a uno”, recordó.

El capitán argentino también contó que su padre sufría y disfrutaba con cada una de sus actuaciones, aunque no solía expresarle demasiados elogios. Para Messi, Jorge fue mucho más que su padre: también fue su amigo y su representante durante gran parte de su carrera. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, manifestó.

La despedida de Messi dejó además una reflexión sobre su propio futuro. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, reconoció.

El futbolista cerró su carta con un mensaje que resume el vínculo que mantuvo con Jorge durante toda su vida: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”. Y concluyó: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.