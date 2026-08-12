Lionel Messi y el Mundial que jugó por su padre

La carta después de la muerte de Jorge permite mirar el Mundial 2026 desde otro lugar: el fútbol como puente de amor entre un padre y un hijo.

Hay historias que terminan cuando termina un partido. Y hay otras que recién empezamos a comprender cuando el partido ya quedó atrás. La carta que Lionel Messi publicó después de la muerte de su padre, Jorge, permite mirar el Mundial 2026 desde un lugar mucho más íntimo. Mientras el mundo veía al capitán argentino jugar otro Mundial, Messi tenía una preocupación que iba mucho más allá de la cancha: su padre atravesaba un momento delicado de salud y, después de cada partido, esperaba su mensaje.

El fútbol como puente entre un padre y un hijo Jorge quería que su hijo jugara este Mundial. Quería verlo hacer aquello que había amado desde niño y que tantas veces había compartido con él. Por eso, cada partido tenía ahora un significado diferente. Messi jugaba, terminaba el encuentro y esperaba saber qué había pensado su padre, cómo lo había visto, qué le había parecido. Era una costumbre de toda una vida que, en ese Mundial, adquirió otro valor. El fútbol seguía siendo el lugar donde un padre y un hijo podían encontrarse.

Antes del genio, el hijo Para entender la profundidad de ese vínculo hay que volver mucho más atrás, cuando Messi todavía no era Messi. Era un chico de Rosario que iba detrás de una pelota y tenía un padre que lo acompañaba. Jorge estuvo en aquellos primeros años, cuando todavía no existían los estadios llenos, los títulos ni los millones de personas que terminarían admirando a su hijo. Estuvo allí cuando el fútbol todavía era solamente una pasión compartida entre un chico y su padre. El mundo conocería después al genio. Jorge había conocido primero al hijo. Y quizás esa sea la clave para entender lo ocurrido en 2026. Messi quería llegar lo más lejos posible para darle tiempo a su padre de recuperarse y poder viajar a verlo. Llegaron a la final, pero Jorge no pudo estar allí. Lionel quería ganar la Copa para llevársela y mostrársela. Pero detrás de ese deseo había algo mucho más sencillo que un título. Jorge quería ver a su hijo jugar porque sabía cuánto lo hacía feliz. Messi quería regalarle una alegría más. Quería que pudiera verlo, compartir con él lo que estaba viviendo y llegar hasta el final de ese Mundial mientras todavía existiera la posibilidad de tenerlo cerca.

Jorge quería que su hijo jugara este Mundial. Archivo. Cuando el fútbol se convierte en recuerdo Este Mundial quedará en la memoria de Messi por algo que va mucho más allá del resultado. Será el torneo que jugó mientras esperaba, después de cada partido, el mensaje de su padre. Hay algo profundamente humano en esa imagen. Una pelota puede contener una infancia entera. Puede llevarnos hasta una cancha de barrio, hasta un padre que espera después de un entrenamiento, hasta una conversación sencilla al terminar un partido. Puede convertirse en el lugar donde dos personas se encuentran durante toda una vida. Ahora Jorge ya no está. Aquel mensaje después de cada partido ya no llegará. Pero todo lo que construyeron alrededor de una pelota permanece. Porque, al final, el deseo de Jorge era ver a su hijo hacer aquello que lo hacía feliz. Y Messi quiso darle esa última alegría: jugar, disfrutar y llegar lo más lejos posible para compartirla con él.

Tal vez eso sea el amor cuando se vuelve recuerdo. No desaparece cuando la persona ya no está. Permanece en las cosas que compartimos, en las costumbres que repetimos, en aquello que aprendimos a amar juntos. Durante toda una vida, el fútbol fue el lugar de encuentro entre Jorge y Lionel. En este Mundial volvió a serlo por última vez. Quedan la carrera, los títulos, los recuerdos y las imágenes que el mundo conservará. Pero, sobre todo, queda una historia de amor entre un padre y un hijo. Frente a una historia así, las palabras vuelven a quedar pequeñas.