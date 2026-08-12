Oficial: Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero del Manchester City

Gerónimo Rulli tiene nuevo desafío en su carrera. El arquero argentino fue anunciado este miércoles como refuerzo del Manchester City , luego de su salida del Olympique de Marsella. A los 34 años, volverá a una institución que ya había integrado y tendrá la posibilidad de competir por un lugar con Gianluigi Donnarumma.

El club inglés informó que el guardameta firmó un contrato por dos temporadas, hasta el verano de 2028, y utilizará la camiseta número 28. Su incorporación queda sujeta a la finalización del trámite correspondiente a la autorización internacional.

Para concretar la operación, el Manchester City desembolsará una cifra cercana a los 3,5 millones de euros por el pase del argentino. De esta manera, Rulli se suma a un plantel que también cuenta con Claudio Echeverri y que es dirigido por Enzo Maresca.

La llegada al conjunto inglés representa el regreso del arquero a Manchester. Rulli ya había formado parte del club durante la temporada 2016/17, aunque en aquella oportunidad no llegó a disputar partidos con el primer equipo y fue cedido a la Real Sociedad.

"El experimentado guardameta Gerónimo Rulli llega al Etihad procedente del Olympique de Marsella y ha firmado un contrato por dos años, hasta el verano de 2028", anunció el Manchester City en su comunicado oficial.

We're delighted to confirm the signing of Gerónimo Rulli, subject to international clearance — Manchester City (@ManCity) August 12, 2026

El propio futbolista reconoció que antes de aceptar la propuesta consultó con Julián Álvarez, quien conoce de primera mano la institución después de haber sido una de las figuras del equipo durante su exitoso ciclo en Inglaterra. “La semana pasada hablé con Julián Álvarez para decirle: 'Tengo la oportunidad de venir aquí', y me dijo: 'Vas a uno de los mejores clubes del mundo', así que para mí significa muchísimo”, contó Rulli.

Un gran desafío para Rulli

El arquero argentino se incorporará a un plantel que tiene a Gianluigi Donnarumma como principal referencia bajo los tres palos. Por ese motivo, uno de sus grandes desafíos será pelear por minutos y convencer a Maresca durante los entrenamientos.

Rulli fue presentado como nuevo arquero en el Manchester City. Instagram @mancity

Rulli llega con una extensa trayectoria internacional y experiencia en distintas ligas europeas. Después de surgir de Estudiantes de La Plata, pasó por Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella, entre otros equipos. Con Villarreal consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera. En 2021 fue campeón de la Liga Europa y tuvo un papel decisivo en la final frente a Manchester United: convirtió su penal en la definición y posteriormente atajó el remate que terminó consagrando al conjunto español.

“Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla”, expresó el argentino. Además, aseguró que la decisión fue sencilla porque “cuando se presenta la oportunidad de unirte al Manchester City, no la puedes dejar pasar”.

El recorrido de Rulli con la Selección argentina

Rulli disputó ocho partidos con la Selección argentina y fue parte de los planteles que conquistaron el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El arquero se consolidó durante los últimos años como una de las principales alternativas de Emiliano "Dibu" Martínez en el arco argentino. Su experiencia y recorrido internacional le permitieron mantenerse dentro de las convocatorias de la Albiceleste.

Su último gran torneo internacional terminó con Argentina como subcampeona del mundo, después de perder 1-0 ante España en la final del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

Ahora, Rulli afrontará una nueva etapa en Inglaterra, donde volverá a vestir los colores del Manchester City casi una década después de su primera experiencia. El objetivo será ganarse un lugar en un plantel que ya tiene a Donnarumma como titular y en el que compartirá vestuario con Echeverri.