El sábado comienza el Mundial para Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra entre las protagonistas

La espera llega a su fin. Este sábado 15 de agosto comenzará el Mundial de hockey sobre césped para Las Leonas , que afrontarán una nueva cita internacional con la mendocina Milagros Alastra entre las protagonistas del seleccionado argentino.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara ya tiene todo preparado para el debut en Bélgica y Países Bajos, donde compartirá escenario mundialista con el seleccionado masculino argentino.

Las Leonas harán su estreno este sábado desde las 12.30, hora de Argentina, frente a Estados Unidos . El segundo compromiso de la fase inicial será el lunes 17, también a las 12, ante Alemania, mientras que cerrarán esta primera etapa el miércoles 19, desde las 6, frente a Escocia.

Para Alastra será una nueva oportunidad de representar a Mendoza en el máximo nivel internacional. La jugadora forma parte de un plantel que combina experiencia y juventud y que llega después de un largo proceso de preparación.

Argentina buscará volver a ser protagonista y tendrá también la posibilidad de revancha después del Mundial de 2022, cuando Las Leonas alcanzaron el subcampeonato.

El plantel argentino

El seleccionado estará integrado por Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortiz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Cómo se jugará el Mundial

Una vez finalizada la primera fase, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a una segunda ronda, donde se conformarán los grupos E y F. Los dos últimos de cada zona inicial pasarán a disputar los grupos G y H.

En la segunda fase quedará definido el camino hacia las semifinales: los dos primeros de los grupos E y F conseguirán el boleto directo a la instancia de los cuatro mejores.

Las Leonas ya tienen rival, horario y escenario. Ahora comienza el desafío de volver a poner a Argentina entre los grandes protagonistas del hockey mundial.