Milagros Alastra, rumbo al Mundial con Las Leonas: el emotivo mensaje de sus padres que la hizo llorar

La mendocina, Milagros Alastra, viajará a su primer Mundial con Las Leonas y protagonizó un emotivo momento junto a su familia antes de partir.

Hay momentos que valen más que cualquier entrenamiento, cualquier victoria o cualquier medalla. Antes de emprender viaje hacia su primera Copa del Mundo con Las Leonas, la mendocina Milagros Alastra vivió uno de esos instantes que quedan para siempre: el abrazo a la distancia y el mensaje de sus padres.

La joven hockista, que afrontará su debut mundialista con la Selección Argentina, compartió un video en el que se la ve profundamente emocionada al escuchar las palabras de su familia antes de partir rumbo a Europa. Un momento íntimo que rápidamente conmovió a quienes siguen de cerca su carrera y que refleja el enorme camino recorrido para llegar hasta la élite del hockey sobre patines.

Detrás de cada deportista de alto rendimiento hay años de esfuerzo silencioso, entrenamientos, sacrificios y renuncias. Pero también hay una familia que acompaña cada paso, que sostiene en los momentos difíciles y celebra cada pequeño logro como propio.

La emoción de Milagros Alastra y su familia antes del primer Mundial con Las Leonas En el caso de Milagros, ese apoyo quedó reflejado en un gesto tan simple como poderoso: unas palabras cargadas de orgullo, cariño y confianza antes del viaje más importante de su carrera deportiva.

La convocatoria a una Copa del Mundo representa el sueño de cualquier jugador, pero también es el premio para quienes estuvieron siempre detrás de escena. Padres, hermanos, entrenadores y amigos forman parte de un recorrido que rara vez se transita en soledad.