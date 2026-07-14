Milagros Alastra ya conoce la fecha de su debut en el Mundial de mayores con Las Leonas

Hay sueños que comienzan en una cancha de barrio y, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en realidad en el escenario más importante del hockey mundial. Ese será el caso de Milagros Alastra , la jugadora mendocina que el próximo 15 de agosto tendrá su estreno en una Copa del Mundo con Las Leonas , un premio al crecimiento sostenido que viene mostrando en las últimas temporadas.

Formada en el hockey mendocino en el Club Universidad Nacional de Cuyo y actualmente defendiendo los colores de GEBA en Buenos Aires, Alastra atraviesa un gran presente deportivo. En su primera temporada con el conjunto porteño ya se convirtió en una de las goleadoras del equipo de Primera A del Torneo Metropolitano, con seis goles en doce partidos , rendimiento que terminó de convencer al cuerpo técnico de la Selección Argentina.

La convocatoria marca un nuevo paso en una carrera que ya había tenido una experiencia mundialista con Las Leoncitas , cuando disputó el Mundial Sub 21 en 2025. Ahora llegará el momento más esperado: vestir la camiseta de Las Leonas en una Copa del Mundo de mayores.

La Selección Argentina integrará el Grupo B , que se disputará en la ciudad belga de Wavre .

Subcampeona del mundo y mejor jugadora del torneo, la mendocina Milagros Alastra revela cómo vive el hockey, el estudio y los sacrificios cotidianos.

El calendario de la fase inicial será el siguiente:

Sábado 15 de agosto: Argentina vs. Estados Unidos (12.30).

Argentina vs. Estados Unidos (12.30). Lunes 17 de agosto: Argentina vs. Alemania (12.00).

Argentina vs. Alemania (12.00). Miércoles 19 de agosto: Argentina vs. Escocia (6.00).

Será el primer gran desafío internacional para la mendocina, que buscará ganarse un lugar dentro de uno de los seleccionados más competitivos del hockey mundial.

Mendoza vuelve a decir presente

La presencia de Milagros Alastra en la lista definitiva representa una nueva muestra del aporte que el hockey mendocino continúa realizando a nivel nacional. Su crecimiento constante, el salto al Metropolitano y su consolidación en GEBA terminaron abriéndole las puertas del máximo escenario posible.

Para Alastra, la cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 15 de agosto no será un partido más: será el día en que una jugadora nacida y formada en Mendoza cumplirá el sueño de debutar en un Mundial de mayores con la camiseta de Las Leonas.