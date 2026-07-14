Entre la vergüenza y una "maldición": por qué Inglaterra esconde su estrella de campeón del mundo

En la previa de Argentina-Inglaterra, vuelve el misterio por la estrella de 1966 que la selección inglesa lleva camuflada desde 2009.

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra —una rivalidad marcada por la historia dentro y fuera de la cancha—, hay un detalle particular en la camiseta inglesa: la estrella que representa su única conquista mundial, obtenida en 1966, está presente, aunque casi no se distingue. Desde 2009, la insignia suele lucir el mismo color que la tela, una decisión que alimentó rumores sobre una supuesta maldición y reavivó el incómodo recuerdo de aquella controvertida final.

La particularidad se repitió tanto en la indumentaria titular como en las alternativas. Así, el símbolo del único Mundial conquistado por el seleccionado inglés quedó camuflado sobre el uniforme. La decisión reactivó una pregunta que desde hace años rodea al equipo: ¿por qué Inglaterra parece esconder su mayor logro deportivo?

Hace años, Inglaterra decidió camuflar la estrella ganada en el 66 en su camiseta. EFE La estrella dejó de mostrarse de manera destacada después de las decepciones sufridas en el Mundial de 2006 y en la clasificación para la Eurocopa 2008. En ese contexto, algunos aficionados comenzaron a hablar de una “maldición” relacionada con los colores y reclamaron el regreso a un diseño más clásico, sencillo y cercano a la tradición inglesa.

Una costumbre que comenzó en 2009 El cambio se hizo visible el 28 de marzo de 2009, cuando Inglaterra estrenó en Wembley una camiseta local durante un amistoso contra Eslovaquia. La insignia fue teñida de blanco en el uniforme titular y de rojo en el suplente. Desde entonces, la estrella dorada dejó de ocupar un lugar destacado en los diseños posteriores.

Hace años que Inglaterra decide no mostrar su estrella de campeón del mundo en su camiseta. Una de las teorías sostiene que ocultarla busca reducir la presión sobre los futbolistas. Durante los años en los que la estrella se mostraba de manera más llamativa, Inglaterra acumuló eliminaciones dolorosas. Esa sucesión de frustraciones alimentó entre los hinchas la idea de que el símbolo estaba asociado con la mala suerte.