Cuáles son los jugadores de la Selección argentina que tienen hijos nacidos en Inglaterra

La Selección jugará una semifinal histórica. Varios futbolistas albicelestes se desempeñan en la Premier League y formaron familia en el país británico.

El Mundial 2026 entró en su etapa final. Luego de que España venciera a Francia y clasificara a la gran final, todos los ojos están puestos en lo que sucederá este miércoles en Atlanta entre la Selección argentina e Inglaterra. El duelo, cargado de historia y morbo, también tiene otro costado: el de los hijos de los futbolistas.

A horas de editar una nueva edición del clásico con con Inglaterra, es inevitable que vuelvan a surgir viejos resquemores. Un Argentina-Inglaterra nunca pasa desapercibido. Desde la expulsión de Antonio Rattín, pasando por un hecho totalmente extrafutbolístico como la guerra de Malvinas, el icónico partido en el que Diego Maradona se hizo inmortal al convertir los dos tantos más emblemáticos en la historia de los mundiales (la Mano de Dios y el Gol del Siglo), hasta el doloroso encuentro de Corea-Japón 2002 en el que Juan Sebastián Verón quedaría señalado por su bajo nivel y por desempeñarse en ese momento en el Manchester United.

Argentina enfrentará el miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. NA En esta ocasión, tal como ocurrió con la Brujita Verón, también hay futbolistas argentinos que se desempeñan en la Premier League inglesa. Seis de ellos ya han hecho carrera en la mejor liga del mundo: Emiliano "Dibu" Martínez, Lisandro "Licha" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Marcos Senesi. Además, Valentín Barco tuvo un paso por el Brighton & Hove Albion antes de continuar su periplo por otras ligas europeas, y ahora volverá para jugar en el Chelsea.

En ese marco, hay un dato extradeportivo que algunos de ellos comparten y que los ata de por vida con Inglaterra: cinco de los siete jugadores de la albiceleste tienen hijos nacidos en territorio inglés.

Cinco destacados jugadores de la Selección argentina formaron familia en Inglaterra. Fotobaires Quiénes son los jugadores argentinos que tienen hijos nacidos en Inglaterra Uno de los casos es el del Dibu Martínez. El arquero argentino se fue muy joven a Inglaterra y prácticamente ha vivido allí durante casi toda su carrera profesional. En ese tiempo, formó una familia y tuvo a sus dos hijos en territorio británico: en 2018 nació Santiago, mientras que Ava lo hizo en 2021.