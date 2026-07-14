La tremenda advertencia de Maxi López a IShowSpeed que se viralizó tras el triunfo de Argentina: "Te vamos a..."

Luego de que Argentina le ganara a Suiza el pasado sábado, López le envió un durísimo mensaje al famoso streamer estadounidense.

Maxi López se cansó de las provocaciones de IShowSpeed y le lanzó una drástica advertencia.

La victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 sobre Suiza, que le permitió meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026, no solo desató el festejo de los hinchas. También dejó un momento que se viralizó rápidamente y tuvo como protagonista a Maxi López, quien le apuntó directamente a IShowSpeed.

El popular streamer estadounidense volvió a decir presente en un partido de la Albiceleste y, como ya había ocurrido en otras ocasiones durante la Copa del Mundo, se mostró alentando al equipo rival. Pese a eso, Argentina volvió a imponerse y avanzó a las semifinales.

Esta fue la advertencia que le hizo Maxi López a IShowSpeed Una vez consumado el encuentro disputado en Kansas, López, que integra la cobertura mundialista de Telefe, aprovechó una salida al aire para enviarle un mensaje al influencer. Junto a Claudio "Turco" Husaín y Sofía Martínez, el exfutbolista se sumó al folclore futbolero con una advertencia en tono de broma.

"Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche", le advirtió el deportista.