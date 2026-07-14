Carmen Barbieri destapó la verdad sobre Evelyn Botto y sorprendió a todos: "Es una..."

Marcelo Polino entrevistó a Barbieri y quiso saber qué piensa sobre Botto, quien actualmente está en pareja con Federico Bal.

En una entrevista con Marcelo Polino para Revista Caras, Carmen Barbieri se mostró muy afectuosa al hablar de Evelyn Botto, la actual pareja de Federico Bal. Durante la charla, la conductora no solo destacó las cualidades de su nuera, sino que también hizo una divertida comparación.

Con humor, Barbieri sorprendió al definirse a través de la personalidad de la actriz. "¿Viste lo que es Eve? Un personaje. Es una onda... soy yo morocha", aseguró la actriz.

La actriz halagó a la locutora. Instagram Barbieri_carmen. "¿Ah sí? ¿Tiene una energía potente?", quiso saber Polino. Sin dudarlo, Carmen respondió con una catarata de elogios: "Tiene mucha energía. Es muy talentosa, es locutora, es bárbara y es genial hablar con ella".

En cuanto al presente sentimental de la pareja, la presentadora aseguró que atraviesan un buen momento y dejó en claro cuál es su deseo para ambos. "Están bien los dos. Yo quiero que sean felices, mi hijo que sea feliz, pero que sean felices los dos. Se hablan todo, entonces eso queda claro", contó Barbieri.