"Argentina va a...": la alertante predicción de la vidente Aristida sobre la semifinal contra Inglaterra

Las cartas y las percepciones de la mentalista de las estrellas anticipan un partido de alto impacto en las instancias finales. Los detalles en esta nota.

Aristida, la vidente de los famosos, compartió un detallado análisis energético antes de la semifinal / Archivo

La expectativa por la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026 es total en cada rincón del país. En este escenario de absoluta tensión previa, la reconocida vidente de los famosos, Aristida, compartió un pronóstico cargado de revelaciones y alertas para el plantel de Lionel Scaloni.

Las cartas y las percepciones de la mentalista de las estrellas anticipan un partido de alto impacto en las instancias finales. EFE Según las percepciones que describió en sus redes sociales, el seleccionado nacional se enfrentará a un planteo adverso que irá más allá de lo estrictamente deportivo. La especialista anticipó que el temperamento del rival será uno de los mayores obstáculos a superar.

Qué predijo la vidente de los famosos “Va a ser un partido sufrido y muy peleado. Inglaterra va a buscar provocar y Argentina no tiene que entrar en ese juego”, advirtió la mística. En su análisis, remarcó que el grupo deberá "cuidar las faltas, el desgaste físico y mantener la calma hasta el final" si pretende conseguir el ansiado pase a la definición del torneo.

El tramo más llamativo de su mensaje estuvo dedicado a la figura de Lionel Messi. Aristida aseguró haber conectado con una vibración muy particular, similar a la que percibió en diciembre de 2022.

“Volví a sentir la misma energía que percibí cuando anuncié la tercera estrella y recordé el mensaje positivo que recibí hace una semana de un hombre mayor con una energía similar a la de un abuelo de Messi”, reveló con entusiasmo.