El astrólogo que acertó el pase de Argentina a la semifinal ya dio su predicción contra Inglaterra

Un reconocido astrólogo analizó las cartas astrales de ambos equipos y aseguró que la semifinal será muy pareja, aunque ve una leve ventaja para Argentina.

Un astrólogo acertó el camino de la Selección argentina hacia la semifinal y ya anticipó cómo ve el duelo con Inglaterra.

En la previa de la semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra, el astrólogo Juan Cruz Sirius compartió su predicción sobre el partido que promete ser histórico. Tras analizar las cartas astrales de ambos equipos, aseguró que ve un duelo muy parejo, aunque con una leve ventaja para la albiceleste.

Antes de dar su pronóstico, recordó que previo al inicio del torneo había anticipado que Argentina alcanzaría, como mínimo, las semifinales. Para elaborar este análisis tomó como referencia distintas cartas astrales, entre ellas las de la AFA, el debut de la Selección en los Mundiales, el comienzo del ciclo de Lionel Scaloni y la carta natal de Lionel Messi.

El astrólogo Juan Cruz Sirius compartió su predicción astrológica sobre la semifinal Argentina vs Inglaterra Qué dice la predicción astrológica para Argentina vs. Inglaterra Según Juan Cruz Sirius, el recorrido de la Selección argentina en el Mundial 2026 está marcado por la influencia de Saturno y Júpiter. Desde su interpretación, el primero representa los desafíos y las dificultades, mientras que el segundo está asociado con el crecimiento, los logros y el éxito deportivo.

Por otra parte, al analizar a Inglaterra encontró una configuración similar, por lo que considera que la semifinal será muy equilibrada. Sin embargo, sembró un poco más de esperanza para los hinchas de la albiceleste: "Este partido está muy parejo astrológicamente, quizás con leve ventaja para Argentina", señaló el especialista.

Predicción astrológica Argentina vs Inglaterra. Foto: Captura de X @JuanCruzSirius El dato astrológico clave sobre Argentina Uno de los elementos que destacó Sirius es que el partido se disputará con la Luna en Leo, una posición que, según una investigación realizada por él, históricamente favoreció a la Selección argentina en los Mundiales.