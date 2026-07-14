Quién gana el Mundial 2026 según la Inteligencia Artificial: los cinco pronósticos clave

En plena recta final del Mundial 2026 , las predicciones sobre el posible campeón del mundo son infinitas. Ahora, además de los análisis de especialistas deportivos y casas de apuestas, cinco de los modelos de Inteligencia Artificial más utilizados anticiparon qué selección tiene más chances de levantar la Copa del Mundo.

Para elaborar sus respuestas, las plataformas tomaron en cuenta estadísticas, antecedentes, nivel de juego y desempeño durante el torneo. Si bien ninguna puede afirmar con certeza el resultado de un partido, sí pueden estimar los escenarios más probables a partir de los datos disponibles.

ChatGPT considera que Argentina llega como una de las grandes favoritas gracias a la solidez que mostró durante el campeonato. En su análisis, la albiceleste disputará la final y tiene altas probabilidades de consagrarse campeona.

La Selección argentina es una de las favoritas de la Inteligencia Artificial para ganar el Mundial 2026.

La Inteligencia Artificial de Google también ubica a Argentina entre las principales candidatas al título. Su análisis destaca el equilibrio colectivo y la profundidad del plantel para explicar por qué la Selección tiene chances de llegar hasta el último partido.

Claude pone el foco en el funcionamiento de los equipos por encima de las individualidades. Según este modelo, las semifinales serán muy parejas y podrían definirse por detalles, incluso en el tiempo suplementario o por penales.

Qué proyectan Grok y Copilot

Grok, desarrollado por xAI, coincide en que habrá una gran paridad entre los cuatro semifinalistas y sostiene que la eficacia en las áreas será decisiva.

Por su parte, Copilot destaca la experiencia de las selecciones acostumbradas a disputar instancias decisivas y también ubica a Argentina entre las favoritas para conquistar el Mundial.

Qué selección será campeona del mundo, según la Inteligencia Artificial

Así es el pronóstico de cada modelo:

ChatGPT: final Argentina-España. Campeón: Argentina.

Gemini: final Argentina-España. Campeón: Argentina.

Copilot: final Argentina-Francia. Campeón: Argentina.

Claude: final Argentina-Francia. Ve una definición muy pareja entre ambos.

Perplexity: final Argentina-España. Campeón: España.

Aunque existen diferencias entre los modelos, en la previa a la semifinal contra Inglaterra, la mayoría coincide en que Argentina es la principal candidata a quedarse con el Mundial 2026.