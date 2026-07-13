La millonaria cifra que se aseguró la Selección argentina tras clasificar a la semifinal del Mundial 2026

La AFA ya tiene garantizado un premio millonario tras la clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026. Cuánto ganan por cada fase.

Cuánto dinero recibirá la AFA por la clasificación de la Selección Argentina a la semifinal del Mundial 2026.

La clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026 no solo alimentó el sueño de volver a levantar la copa. Tras el triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se aseguró un premio multimillonario, otorgado por la FIFA.

Este Mundial, histórico por reunir por primera vez a 48 selecciones, también reparte el mayor fondo de premios de la historia. En total, la FIFA distribuirá 727 millones de dólares entre las federaciones participantes, de los cuales 655 millones se asignarán según el rendimiento deportivo. El resto se destina a cubrir los gastos de preparación y logística.

La Selección Argentina se aseguró un premio de 27 millones de dólares con el pase a la semifinal. EFE Cuánto dinero ganó la AFA por llegar a las semifinales Con el pase entre los cuatro mejores del torneo, la AFA tiene garantizados USD 27 millones en premios deportivos. Sin embargo, esa cifra todavía puede crecer según el resultado de los próximos partidos.

El esquema de premios de la FIFA establece los siguientes montos para la definición del torneo:

Campeón: USD 50 millones.

Subcampeón: USD 33 millones.

Tercer puesto: USD 29 millones.

Cuarto puesto: USD 27 millones. Es decir, si Argentina vuelve a consagrarse campeona del mundo, la AFA recibirá USD 50 millones, el premio más alto otorgado en la historia de los Mundiales.