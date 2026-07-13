La millonaria cifra que se aseguró la Selección argentina tras clasificar a la semifinal del Mundial 2026
La AFA ya tiene garantizado un premio millonario tras la clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026. Cuánto ganan por cada fase.
La clasificación de la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026 no solo alimentó el sueño de volver a levantar la copa. Tras el triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se aseguró un premio multimillonario, otorgado por la FIFA.
Este Mundial, histórico por reunir por primera vez a 48 selecciones, también reparte el mayor fondo de premios de la historia. En total, la FIFA distribuirá 727 millones de dólares entre las federaciones participantes, de los cuales 655 millones se asignarán según el rendimiento deportivo. El resto se destina a cubrir los gastos de preparación y logística.
Cuánto dinero ganó la AFA por llegar a las semifinales
Con el pase entre los cuatro mejores del torneo, la AFA tiene garantizados USD 27 millones en premios deportivos. Sin embargo, esa cifra todavía puede crecer según el resultado de los próximos partidos.
El esquema de premios de la FIFA establece los siguientes montos para la definición del torneo:
- Campeón: USD 50 millones.
- Subcampeón: USD 33 millones.
- Tercer puesto: USD 29 millones.
- Cuarto puesto: USD 27 millones.
Es decir, si Argentina vuelve a consagrarse campeona del mundo, la AFA recibirá USD 50 millones, el premio más alto otorgado en la historia de los Mundiales.
Cómo son los premios que entrega la FIFA en el Mundial 2026
La ampliación del torneo a 48 selecciones hizo crecer significativamente la recaudación del Mundial y, por lo tanto, de los premios económicos. Algunos de los montos que hicieron crecer la cifra son los ingresos por derechos de televisión, patrocinadores y venta de entradas.
Además de los premios por cada fase, antes del inicio del Mundial, cada federación recibió 1,5 millones de dólares para afrontar los costos de preparación, y un piso económico de 10,5 millones, independientemente de su desempeño en la competencia.
La escala de premios quedó establecida de la siguiente manera:
- Semifinalistas: USD 27 millones.
- Eliminados en cuartos de final: USD 19 millones.
- Eliminados en octavos de final: USD 15 millones.
- Equipos que disputaron la fase de grupos: USD 11 millones.
- Selecciones eliminadas en la primera ronda: USD 9 millones.
Cifras récord en el Mundial 2026
Esta Copa del Mundo superó ampliamente al Mundial de Qatar en materia de premios. En 2022, Argentina recibió 42 millones de dólares por obtener el título, mientras que en esta edición el campeón cobrará 50 millones, es decir, 8 millones más.
Como en cada Mundial, el dinero es transferido por la FIFA a las federaciones nacionales. Luego, cada asociación define cómo distribuir esos fondos entre jugadores, cuerpo técnico y otros gastos vinculados con la participación.