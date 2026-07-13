La profecía de Parravicini que ilusiona a la Selección argentina con la cuarta Copa del Mundo
Una antigua psicografía de Benjamín Solari Parravicini volvió a viralizarse en plena recta final del Mundial 2026. Por qué encendió la ilusión albiceleste.
Mientras la selección argentina avanza en el Mundial 2026, volvió a viralizarse una de las famosas psicografías de Benjamín Solari Parravicini que genera expectativas de cara a la semifinal. La profecía encendió la euforia albiceleste por mencionar una "cuarta".
La profecía de Parravicini
La frase que reavivó las especulaciones dice: "Argentina tendrá su cuarta postura y... ¡será del mundo!". Aunque fue escrita décadas antes de la conquista de Qatar 2022, volvió a circular en redes sociales y alimentó las teorías de quienes creen que anticipa el cuarto título mundial.
Con la expectativa a flor de piel tras clasificar a la semifinal, muchos hinchas interpretaron que "cuarta" hace referencia a la posibilidad de conseguir una nueva Copa del Mundo que se sumen a las conquistadas en 1978, 1986 y 2022.
Sin embargo, los especialistas que estudian la obra de Parravicini sostienen que sus psicografías son simbólicas y hasta sostienen distintas lecturas. En ese sentido, la expresión "cuarta postura" también podría aludir a un cambio político, social o cultural, y no necesariamente al fútbol.
Quién fue Benjamín Solari Parravicini
Benjamín Solari Parravicini nació en Buenos Aires en 1898 y fue un artista plástico que alcanzó gran popularidad por sus psicografías, dibujos acompañados de mensajes enigmáticos que, según sus seguidores, anticiparon distintos acontecimientos históricos.
Décadas después de su muerte, sus escritos siguen despertando interés y a instalarse entre los hinchas que sueñan con ver otra vez a la Selección argentina levantando la Copa del Mundo.