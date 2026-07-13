La profecía de Parravicini que ilusiona a la Selección argentina con la cuarta Copa del Mundo

Una antigua psicografía de Benjamín Solari Parravicini volvió a viralizarse en plena recta final del Mundial 2026. Por qué encendió la ilusión albiceleste.

Mientras la selección argentina avanza en el Mundial 2026, volvió a viralizarse una de las famosas psicografías de Benjamín Solari Parravicini que genera expectativas de cara a la semifinal. La profecía encendió la euforia albiceleste por mencionar una "cuarta".

La profecía de Benjamín Solari Parravicini que genera expectativas. La profecía de Parravicini La frase que reavivó las especulaciones dice: "Argentina tendrá su cuarta postura y... ¡será del mundo!". Aunque fue escrita décadas antes de la conquista de Qatar 2022, volvió a circular en redes sociales y alimentó las teorías de quienes creen que anticipa el cuarto título mundial.

Con la expectativa a flor de piel tras clasificar a la semifinal, muchos hinchas interpretaron que "cuarta" hace referencia a la posibilidad de conseguir una nueva Copa del Mundo que se sumen a las conquistadas en 1978, 1986 y 2022.

Sin embargo, los especialistas que estudian la obra de Parravicini sostienen que sus psicografías son simbólicas y hasta sostienen distintas lecturas. En ese sentido, la expresión "cuarta postura" también podría aludir a un cambio político, social o cultural, y no necesariamente al fútbol.

Quién fue Benjamín Solari Parravicini Benjamín Solari Parravicini nació en Buenos Aires en 1898 y fue un artista plástico que alcanzó gran popularidad por sus psicografías, dibujos acompañados de mensajes enigmáticos que, según sus seguidores, anticiparon distintos acontecimientos históricos.