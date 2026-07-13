Empiezan los pagos de las Becas Progresar: conocé cuándo cobrás en julio

Anses y el Ministerio de Capital Humano confirmaron el cronograma de pago de las Becas Progresar de julio. Consultá qué día cobrás según tu DNI.

El Ministerio de Capital Humano y Anses confirmaron el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a julio. Los beneficiarios cobrarán en distintas fechas según la terminación de su DNI, mientras que quienes esperan una respuesta ya pueden consultar si su solicitud fue aprobada.

Además de conocer la fecha de cobro, los estudiantes pueden verificar el estado de su trámite a través de Mi Anses o de la plataforma oficial Progresar. Si la solicitud figura como "Adjudicada", significa que la beca fue aprobada y el pago se acreditará en la fecha prevista.

El calendario de pagos de las Becas Progresar comienza el 17 de julio. Telam Calendario de pago de las Becas Progresar en julio Anses informó el siguiente cronograma de pagos:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 20 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 21 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 22 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 23 de julio. Cuánto se cobra por las Becas Progresar en julio Durante el séptimo mes del año, el monto de referencia de las Becas Progresar se mantiene en $35.000. Sin embargo, algunos estudiantes pueden recibir una suma mayor si perciben cuotas retroactivas o si fueron incorporados recientemente al programa.

Cómo saber si Anses aprobó tu beca Quienes todavía no conocen el resultado de la inscripción pueden consultar el estado de la solicitud de manera online siguiendo estos pasos: