Martes bajo alerta por Zonda: en qué zonas de Mendoza y a partir de qué hora

El SMN emitió un alerta para el sur provincial. El tiempo en alta montaña comienza a desmejorar hacia la noche. En el llano se espera tiempo bueno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 14 de julio por viento Zonda en el sur de Mendoza: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por Zonda para este martes en el sur de Mendoza. Para el resto de la provincia se espera tiempo bueno, con poco cambio de la temperatura y temperaturas que oscilarán entre los 3 ºC y los 17 ºC. En alta montaña estará mayormente nublado y hay probabilidad de nevadas débiles por la noche.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: Zonda en toda la precordillera Sur de Malargüe, Malargüe, Valle de Uspallata y Oeste del Valle de Uco entre las 11 y las 20 o 21. Se prevén vientos débiles en general. La situación continuará en monitoreo.

Zonda en toda la precordillera Sur de Malargüe, Malargüe, Valle de Uspallata y Oeste del Valle de Uco entre las 11 y las 20 o 21. Se prevén vientos débiles en general. La situación continuará en monitoreo. Nubosidad: cielo seminublado a nublado en la zona Sur. Durante la tarde y la noche, cielo seminublado en las zonas Norte y Este.

cielo seminublado a nublado en la zona Sur. Durante la tarde y la noche, cielo seminublado en las zonas Norte y Este. Alta Montaña: cielo nublado. Desde el mediodía se esperan precipitaciones débiles en el Sur, frente al sector de Malargüe, con posible inicio de mal tiempo hacia el miércoles. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este martes estará parcialmente nublado y con neblinas matinales; Zonda en Malargüe y nevadas en la zona sur de la cordillera.