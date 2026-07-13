Vacaciones de invierno: qué pasa con el turismo internacional en Mendoza

Este fin de semana Mendoza recaudó $25.000 millones. Cuáles fueron las actividades más elegidas por los visitantes. Qué pasa con el turismo internacional.

Las vacaciones de invierno en Mendoza coincidieron con el fin de semana extra largo del 9 de Julio después de seis años y los cuatro días de descanso tuvieron un impacto positivo en las arcas provinciales. Miles de visitantes llegaron desde distintos puntos del país y muchos mendocinos recorrieron la provincia. Pero, ¿qué pasa con el turismo internacional?

Los paisajes mendocinos se transforman en invierno y ofrecen postales únicas. Foto: Turismo Mendoza Los números del fin de semana largo en Mendoza Desde el Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur) indicaron que desde el 9 al 12 de julio llegaron a Mendoza 70.000 turistas que hicieron un gasto promedio de $124.000 diarios y los turistas que se quedaron en casas de amigos y familiares gastaron unos $52.000 por día. Estos últimos representan el 30% del total.

"En principio teníamos una perspectiva de proyección de ocupación del 60% y el fin de semana sorprendió con un 80%, probablemente sea un poquito más alto el dato", explicó en MDZ Club de Radio MDZ, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

"San Rafael informó que tuvo el 76%, lo mismo Malargue, Potrerillos estaba sobre el 90%, el área metropolitana en el 83%. Tuvimos muy buenos números en toda la provincia producto del movimiento de turismo nacional, turismo extranjero, y también de mendocinos haciendo turismo en su propia provincia", agregó.

Potrerillos registró 90% de ocupación. ALF PONCE MERCADO / MDZ Las actividades más elegidas Según una encuesta del Observatorio del Emetur, los turistas que llegan a Mendoza buscan los atractivos naturales y entre ellos, el más elegido es la Cordillera de Los Andes. "Los turistas buscar la monta y todo lo que se puede hacer vinculado a ella. En verano buscan turismo aventura y en invierno, la posibilidad de disfrutar la nieve, que afortunadamente este fin de semana se pudo dar por las condiciones climáticas", dijo Testa.