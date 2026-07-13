¿Bien o mal? Cuántos turistas recibió Mendoza durante el fin de semana XXL

El turismo tuvo un saldo positivo durante el fin de semana largo por el Día de la Independencia, donde la provincia registró una ocupación hotelera del 80%.

El turismo durante el fin de semana largo por el Día de la Independencia, el cual tuvo cuatro días debido al feriado puente del 10 de julio, dejó saldo positivo en Mendoza. Al menos así lo indican las cifras difundidas por el Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur), las cuales indican que la ocupación promedio en la provincia rondó el 80%.

El inicio de las vacaciones de invierno, la llegada de visitantes provenientes de Chile y Brasil, los nuevos hábitos de consumo y las promociones vigentes fueron factores determinantes.

Cabe destacar que, además de los datos relevados por el Emetur y las direcciones de Turismo de los municipios, plataformas especializadas como Booking.com y Despegar volvieron a ubicar a Mendoza entre los destinos más buscados del país para estas vacaciones de invierno.

Más de 70.000 turistas visitaron Mendoza durante el fin de semana XXL, según el Emetur. Santiago Tagua/MDZ Cuál fue el impacto económico del turismo durante el fin de semana largo Según informó el Emetur, Mendoza recibió más de 70.000 turistas, cuyo gasto promedio per cápita fue de $102.650, aunque la cifra varió según el tipo de alojamiento elegido: quienes se hospedaron en establecimientos pagos gastaron en promedio $124.058 por día, mientras que quienes se alojaron en casas de familiares o amigos desembolsaron $52.104 diarios. Todo esto generó un impacto económico que superó los $25.000 millones.

Cuáles fueron los destinos con mayor ocupación Como suele ocurrir, el movimiento turístico no fue uniforme en todo el territorio provincial. En ese sentido, Potrerillos encabezó los niveles de ocupación con el 90%, seguido por Ruta 82 y Cacheuta (84%), el Gran Mendoza (83%) y la Ciudad de San Rafael (76%).