¿Bien o mal? Cuántos turistas recibió Mendoza durante el fin de semana XXL
El turismo tuvo un saldo positivo durante el fin de semana largo por el Día de la Independencia, donde la provincia registró una ocupación hotelera del 80%.
El turismo durante el fin de semana largo por el Día de la Independencia, el cual tuvo cuatro días debido al feriado puente del 10 de julio, dejó saldo positivo en Mendoza. Al menos así lo indican las cifras difundidas por el Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur), las cuales indican que la ocupación promedio en la provincia rondó el 80%.
El inicio de las vacaciones de invierno, la llegada de visitantes provenientes de Chile y Brasil, los nuevos hábitos de consumo y las promociones vigentes fueron factores determinantes.
Cabe destacar que, además de los datos relevados por el Emetur y las direcciones de Turismo de los municipios, plataformas especializadas como Booking.com y Despegar volvieron a ubicar a Mendoza entre los destinos más buscados del país para estas vacaciones de invierno.
Cuál fue el impacto económico del turismo durante el fin de semana largo
Según informó el Emetur, Mendoza recibió más de 70.000 turistas, cuyo gasto promedio per cápita fue de $102.650, aunque la cifra varió según el tipo de alojamiento elegido: quienes se hospedaron en establecimientos pagos gastaron en promedio $124.058 por día, mientras que quienes se alojaron en casas de familiares o amigos desembolsaron $52.104 diarios. Todo esto generó un impacto económico que superó los $25.000 millones.
Cuáles fueron los destinos con mayor ocupación
Como suele ocurrir, el movimiento turístico no fue uniforme en todo el territorio provincial. En ese sentido, Potrerillos encabezó los niveles de ocupación con el 90%, seguido por Ruta 82 y Cacheuta (84%), el Gran Mendoza (83%) y la Ciudad de San Rafael (76%).
En referencia a los niveles de ocupación hotelera, Gabriela Testa, presidenta del Emetur, aseguró que el feriado XL " superó las expectativas", y consideró que el resultado responde a un fenómeno estacional, ya que el fin de semana extralargo coincidió con el receso escolar en varias provincias del país y algunos países de la región. Según explicó, "ese combo potencia las posibilidades de aumentar la demanda, un claro ejemplo estival es Carnaval".
A esto se sumó el inicio oficial de la temporada de invierno en Las Leñas y algunas recientes nevadas, las cuales permitieron habilitar más parques de nieve y fortalecen las expectativas para lo que resta del mes.
Las perspectivas para el resto de julio
Mendoza mira con expectativas el calendario. Tras el inicio del receso escolar en la provincia y otros distritos el pasado 6 de julio, entre el 13 y el 24 comenzarán las vacaciones en otro grupo de provincias, mientras que Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo harán entre el 20 y el 31 de julio.
A ese flujo se suma la llegada de turistas de Chile, cuyas vacaciones de invierno se extienden hasta el 24 de julio en varias regiones, y de Brasil, donde el receso escolar también se distribuye durante gran parte del mes. Ese esquema permitirá sostener el movimiento turístico a lo largo de julio y mantener buenas perspectivas para una de las temporadas de invierno más importantes del año.