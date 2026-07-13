Cómo le fue al cuerpo técnico de la Selección argentina ante Inglaterra: triunfos, penales y una dura derrota

De Malasia 1997 a Corea-Japón 2002, los ayudantes de Scaloni protagonizaron cruces inolvidables con Inglaterra en juveniles y en la Selección Mayor.

En juveniles y en la Mayor, el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya enfrentó a Inglaterra en el pasado.

La semifinal del Mundial 2026 volverá a colocar frente a frente a Argentina e Inglaterra, un partido que excede lo futbolístico por su carga histórica y emocional. Varios integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni conocen esa presión: la vivieron como jugadores, tanto en juveniles como en la Selección Mayor.

El primer antecedente de esta generación ocurrió el 26 de junio de 1997, por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Malasia. Argentina, dirigida por José Pekerman, derrotó 2-1 a Inglaterra y avanzó a los cuartos de final. Pablo Aimar y Walter Samuel fueron titulares, mientras que Lionel Scaloni ingresó durante el segundo tiempo.

Scaloni reveló el motivo por el que felicitó a Walter Samuel tras el gol de Mac Allister a Suiza. Video: ESPN Juan Román Riquelme abrió el marcador de penal y Aimar amplió la ventaja. Para Scaloni, Samuel y Aimar fue un primer triunfo sufrido ante un rival que ya representaba mucho más que un partido.

Ayala y una clasificación inolvidable por penales Roberto Ayala tuvo su estreno ante Inglaterra en el Mundial de Francia 1998. Fue titular en el empate 2-2 por los octavos de final, un encuentro que comenzó con el penal convertido por Gabriel Batistuta y que luego tuvo los goles ingleses de Alan Shearer y Michael Owen. Antes del descanso, Javier Zanetti igualó con una jugada preparada. En la definición, Ayala convirtió su remate y Argentina se impuso 4-3 para avanzar nuevamente a cuartos.

Ayala, el miembro del cuerpo técnico que más enfrentó a Inglaterra. El Ratón es el integrante del actual cuerpo técnico con más antecedentes frente a los ingleses en la Selección Mayor. En 2000 volvió a enfrentarlos en un amistoso disputado en Wembley, que terminó 0-0. También integró el plantel argentino del Mundial 2002, aunque una lesión sufrida antes del debut le impidió disputar el encuentro contra Inglaterra.