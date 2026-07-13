Deschamps reiteró que "España es favorito" ante Francia: la categórica respuesta de Luis de la Fuente

A horas de la semifinal, Didier Deschamps y Luis de la Fuente dieron la habitual conferencia de prensa y hubo declaraciones cruzadas. Qué dijeron los entrenadores.

La conferencia de prensa previa al Francia-España tuvo clima de final y reflejó la expectativa que genera una de las semifinales del Mundial 2026. Este martes, dos de los máximos candidatos se jugarán un lugar en la definición y, en la previa, Didier Deschamps y Luis de la Fuente protagonizaron un curioso ida y vuelta sobre quién carga con el cartel de favorito.

Deschamps fue claro: España llega como favorito a la semifinal El primero en tomar la palabra fue el entrenador de los galos, que volvió a insistir con una idea que ya había deslizado en las últimas horas y que generó revuelo. "Confirmo que es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No quiero poner presión a Luis (de la Fuente) y su equipo, pero es así, Él sabe que la gente espera mucho de España", lanzó, con una pícara sonrisa de por medio.

Deschamps no se guardó elogios para la Roja. "Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien. Solo ha recibido un gol en seis partidos", destacó. Y anticipó un encuentro de máxima exigencia: "Puede ser un partido espectacular, por la calidad de los dos equipos y el nivel ofensivo que tienen. La verdad estará sobre el césped".

Didier Deschamps volvió a meterle presión a España en la conferencia previa a la semifinal. Video: DSports De la Fuente, tajante sobre la "presión" que le metió el DT rival a España Horas más tarde, llegó el turno de Luis de la Fuente. Consultado por las palabras del DT francés, el entrenador español evitó entrar en el juego y le bajó el tono a la discusión. "Que digan favorito o no es indistinto. Nos enfrentamos dos grandes selecciones. Ser favorito no cambia nada. No me mete presión", afirmó con tranquilidad.

"Tenemos muy estudiado a Francia. Tiene una dimensión futbolística infernal, pero nosotros también. Tendremos que imponer más lo nuestro y el que lo haga de manera más equilibrada va a ganar", resaltó el técnico español.