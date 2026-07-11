La inesperada decisión de Deschamps con el plantel Francia antes de la semifinal frente a España

Tras eliminar a Marruecos, Deschamps rompió con una costumbre de años y les dio un premio especial a sus jugadores antes del duelo frente a España.

Didier Deschamps tomó una sorpresiva decisión con el plantel de Francia previo a las semis con España.

Didier Deschamps decidió cambiar la rutina de Francia en la recta final del Mundial 2026. Después del triunfo por 2-0 sobre Marruecos que depositó a los Bleus en las semifinales, el entrenador sorprendió al plantel al otorgarle un día libre completo, una medida poco habitual en los grandes torneos y que busca llegar con la cabeza despejada al choque frente a España.

La decisión fue comunicada apenas terminó el encuentro en Boston. El cuerpo técnico liberó a los futbolistas hasta las 20, cuando todo el grupo volvió a reunirse para cenar en el hotel Four Seasons, donde está instalada la delegación francesa. Según informó la prensa local, Deschamps entendió que el esfuerzo realizado merecía una recompensa y que el calendario permitía ese margen.

Deschamps les dio el día libre a sus jugadores previo a las semifinales ante España Los jugadores aprovecharon el descanso de distintas maneras. Kylian Mbappé almorzó junto a su familia, Lucas Digne recorrió la Universidad de Harvard, mientras que Mike Maignan y Adrien Rabiot pasearon por los alrededores del hotel. Otros, como Désiré Doué y Warren Zaïre-Emery, aprovecharon para recorrer el centro de Boston y disfrutar de una jornada alejada de la presión del Mundial.

Deschamps les dio el día libre a sus jugadores y estos aprovecharon para disfrutar de Estados Unidos. EFE La medida llamó especialmente la atención porque no forma parte del estilo habitual de Deschamps. En torneos anteriores, como el Mundial de Qatar 2022 o la Eurocopa 2024, Francia mantuvo entrenamientos regenerativos incluso después de clasificaciones importantes, sin conceder un día libre completo antes de una instancia decisiva.