Video y polémica en la Selección de Francia: fuerte reacción de un jugador contra Deschamps

El volante de la Selección de Francia fue captado por las cámaras evitando el saludo del DT luego de la victoria sobre Suecia que los clasificó a los octavos.

Luego del convincente triunfo frente a Suecia, Deschamps vivió un tenso momento con un futbolista de la Selección de Francia.

La Selección de Francia confirmó su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Suecia, aunque el festejo quedó parcialmente opacado por una escena que se volvió viral al finalizar el encuentro. Las cámaras captaron un llamativo gesto de Rayan Cherki hacia el entrenador Didier Deschamps, que rápidamente generó repercusión.

En las imágenes se observa al seleccionador francés acercándose para saludar al futbolista, mientras Cherki evita el contacto e incluso intenta no cruzar miradas con el DT. El episodio alimentó las versiones sobre un posible malestar del mediocampista, aunque ninguno de los protagonistas realizó declaraciones al respecto tras el partido.

Cherki protagonizó un tenso momento con Didier Deschamps Cherki ignoró a Deschamps @GeronimoMorgans La situación podría estar relacionada con el escaso protagonismo que tuvo el jugador del Manchester City durante el torneo. Frente a Suecia ingresó recién a los 81 minutos, cuando el resultado ya estaba definido. En los cuatro partidos disputados por Francia en este Mundial, siempre comenzó como suplente y nunca ingresó antes del minuto 65.

Más allá de ese momento, el presente futbolístico del conjunto de Deschamps es inmejorable. Con Kylian Mbappé como gran figura, Francia avanzó a la fase eliminatoria como una de las principales candidatas al título y mantiene un rendimiento que la posiciona entre las selecciones más fuertes del certamen.