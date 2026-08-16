La queja de Palermo por un penal para Platense en la jugada del gol anulado ante Boca: “Decisiones medio…”

En conferencia de prensa, el Loco Palermo cuestionó la decisión del VAR que invalidó el tanto de Luciano Giménez cuando su equipo ganaba 1-0, sin revisar un posible penal.

Martín Palermo se dio su opinión por el gol anulado a Platense que hubiera sido el 2-0 frente a Boca.

El empate 1-1 entre Platense y Boca dejó una de las grandes polémicas de la quinta fecha del Torneo Clausura. Cuando el Calamar ganaba 1-0, Luciano Giménez convirtió un golazo que parecía darle el segundo tanto al equipo de Martín Palermo, pero la intervención del VAR terminó anulando la conquista por una supuesta mano previa.

La acción ocurrió a los 26 minutos del segundo tiempo. Giménez recibió la pelota, le hizo un sombrero a Dylan Gorosito y definió ante Álvaro Montero para el 2-0. Sin embargo, desde el VAR, a cargo de Lucas Novelli, le indicaron al árbitro Jorge Baliño que había existido una mano del delantero antes de la definición. Al ser una jugada factual, ya que la mano de inmediatez no se analiza por más que sea casual, el juez no fue al monitor y convalidó la decisión tomada desde Ezeiza. Lo llamativo fue que desde el VAR no lo hayan invitado a ver una posible mano sancionable de Gorosito antes de la mano del jugador calamar, que hubiera derivado en un penal para el local.

El VAR le anuló el segundo a Platense EL VAR LE ANULÓ EL GOL A PLATENSE Y ASÍ REACCIONÓ PALERMOGiménez, formado en Boca, había convertido un golazo, pero fue anulado por una mano.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E… pic.twitter.com/8pnnMcBFEl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2026 Después del partido, Palermo fue contundente al referirse a la jugada. "Se vio la mano de Luciano (Giménez), pero no se vio la mano del de Boca. ¿Qué querés que te diga? Se ve que cuando volvieron para atrás, no volvieron para la mano de Gorosito, volvieron hasta la mano de Luciano. Decisiones medio... mejor no hablar", expresó el entrenador.

El propio Giménez tampoco confirmó si había tocado la pelota con la mano. "La verdad no sé si la toqué con la mano. Estoy teniendo una sal contra Boca, ya les hice dos goles y me los anularon. Tendría que ver la jugada, muchos dicen que sí fue mano. Pero primero fue mano de Gorosito. No puedo decir algo concreto", explicó después del encuentro, aunque la imagen demuestra que la toca involuntariamente con la mano antes de rematar, por lo que el toca gol estuvo bien anulado.