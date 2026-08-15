Merentiel volvió al gol y Boca empató 1-1 con el Platense de Martín Palermo en Vicente López

Cuando todo pintaba para una noche negra por las lesiones de Paredes y Pellegrino y la derrota parcial, Merentiel rescató a un Boca que casi lo gana en el final.

Leonel Flores desborda y saca el centro ante la marca de un defensor de Platense.

Boca reaccionó a tiempo y empató el partido 1-1 ante Platense; con este resultado ambos se alejan de las posiciones de clasificación hacia los Play Off en la Zona A.

Los goles los hicieron Nicolás Retamar a los 9 minutos del segundo tiempo para el Calamar, mientras que Miguel Merentiel terminó igualando para rescatar un punto para el Xeneize.

Nicolás Retamar abrió el marcador para el Calamar, que en el primer tiempo tuvo las más claras y en el complemento ratificó con el tanto del delantero.

Retamar convirtió el 1-0 de Platense ante Boca Retamar hizo el 1-0 de Platense ante Boca TNT Sports Merentiel estampó el empate para Boca Merentiel puso el 1-1 para Boca vs Platense. TNT Sports Noticia en construcción.