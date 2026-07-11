Con doblete de Bellingham, Inglaterra lo dio vuelta, venció 2-1 a Noruega y pasó a semifinales

Noruega ganaba con un golazo de Schjelderup a los 35 minutos, pero Bellingham le dio el triunfo a Inglaterra con sus tantos a los 45' y los 93'.

Bellingham le dio el triunfo a Inglaterra ante Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami.

Por los cuartos de final del Mundial 2026, Inglaterra se impuso por 2-1 sobre Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami en un auténtico partidazo a la altura de las expectativas que debió ir al alargue. En semifinales se enfrentará a Argentina o Suiza, que chocan duelo que comenzará a las 22 en el Kansas City Stadium.

Los Vikingos Rojos golpearon primero con un golazo de Andreas Schjelderup a los 35 minutos, pero Jude Bellingham marcó la igualdad con otra gran anotación en la última jugada del primer tiempo. Tras mantenerse las tablas durante los 90', los Tres Leones se quedaron con el triunfo en el arranque del alargue con segundo tanto del delantero del Real Madrid a los 93', que ya registra 6 gritos en esta Copa del Mundo.

El minuto de silencio por la muerte de Jayden Adams IMPACTANTE el minuto de silencio por la muerte de Jayden Adams antes de Noruega-Inglaterra.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/anWA8aHEnL — SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2026 Antes de que comenzara a rodar la pelota, al terminó de los himnos nacionales, se le dedico un minuto de silencio por la muerte del futbolista Jayden Adams, quien venía de disputar tres partidos de la presente Copa del Mundo con Sudáfrica.

En el comienzo del primer tiempo el duelo fue puramente táctico y con paciencia sin desesperación a la hora de atacar y sin ocasiones claras de gol. A los 35 minutos, Noruega pegó primero en los pies del delantero Andreas Schjelderup, que puso en ventaja al seleccionado nórdico tras un remate que parecía un centro para Erling Haaland termina saliendo al ángulo de jordan Pickford.

El golazo de Schjelderup para el 1-0 de Noruega Andreas Schjelderup marcó el 1-0 de Noruega ante Inglaterra. Video: DSports Inglaterra de manera sorpresiva, en la primera que se liberó, Jude Bellinham puso el empate a los 46', luego de un pase a tras de Anthony Gordon y un buen control del mediocampista del Real Madrid para rematar cruzado dentro del área. En la siguiente jugada Harry Kane ponía el 2-1 pero fue anulado por fuera de juego del mismo capitán inglés.