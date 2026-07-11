De la mano de Haaland, Noruega intentará sorprender a la Inglaterra de Kane: hora, TV y streaming
Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores y la posibilidad de enfrentar a Argentina o Suiza.
Noruega e Inglaterra protagonizarán este sábado un atractivo cruce válido por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 18:00 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con el arbitraje del francés Clément Turpin.
El ganador avanzará a las semifinales de la Copa del Mundo, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza. El partido podrá verse en vivo por DSports y mediante la plataforma de Paramount+.
El choque también tendrá un atractivo especial por el enfrentamiento entre dos de los máximos goleadores del fútbol mundial: Erling Haaland, figura de Noruega, y Harry Kane, capitán y referente ofensivo de Inglaterra.
Noruega quiere seguir haciendo historia
La selección dirigida por Stale Solbakken vive una campaña histórica. Después de regresar a un Mundial por primera vez desde Francia 1998, logró clasificarse por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo tras eliminar a Brasil por 2-1.
Haaland, autor de siete goles en el torneo, será la principal carta ofensiva de los escandinavos, acompañado por futbolistas de jerarquía como Martin Odegaard, Alexander Sorloth y Sander Berge. Además, el delantero del Manchester City reconoció que el duelo tendrá un significado especial por enfrentarse al país donde nació y en cuya liga desarrolla su carrera.
Inglaterra busca volver a las semifinales
El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega tras superar un exigente compromiso frente a México, partido en el que jugó buena parte del encuentro con un futbolista menos por la expulsión de Jarell Quansah, quien deberá cumplir una suspensión de dos fechas.
Los Tres Leones volverán a apoyarse en el talento de Jude Bellingham y en la capacidad goleadora de Harry Kane, que suma seis tantos en el Mundial. Inglaterra intentará regresar a una semifinal mundialista por primera vez desde Rusia 2018.
Probables formaciones y cómo verlo en vivo
- Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjorn Lysaker Heggem, Kristoffer Ajer, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
- Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
- Hora: 18:00 (Argentina).
- TV: DSports.
- Streaming: Paramount+.
- Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).
- Árbitro: Clément Turpin (Francia).