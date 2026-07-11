De la mano de Haaland, Noruega intentará sorprender a la Inglaterra de Kane: hora, TV y streaming

Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores y la posibilidad de enfrentar a Argentina o Suiza.

Con Erling Haaland como gran figura, Noruega va por un histórico lugar entre los cuatro mejores.

Noruega e Inglaterra protagonizarán este sábado un atractivo cruce válido por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 18:00 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con el arbitraje del francés Clément Turpin.

El ganador avanzará a las semifinales de la Copa del Mundo, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza. El partido podrá verse en vivo por DSports y mediante la plataforma de Paramount+.

El choque también tendrá un atractivo especial por el enfrentamiento entre dos de los máximos goleadores del fútbol mundial: Erling Haaland, figura de Noruega, y Harry Kane, capitán y referente ofensivo de Inglaterra.

Harry Kane lleva anotados seis goles en el Mundial. EFE Noruega quiere seguir haciendo historia La selección dirigida por Stale Solbakken vive una campaña histórica. Después de regresar a un Mundial por primera vez desde Francia 1998, logró clasificarse por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo tras eliminar a Brasil por 2-1.

Haaland, autor de siete goles en el torneo, será la principal carta ofensiva de los escandinavos, acompañado por futbolistas de jerarquía como Martin Odegaard, Alexander Sorloth y Sander Berge. Además, el delantero del Manchester City reconoció que el duelo tendrá un significado especial por enfrentarse al país donde nació y en cuya liga desarrolla su carrera.