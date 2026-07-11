Quién es Lise Klaveness, la dirigente del exitoso fútbol de Noruega que critica a la FIFA, Trump e Israel

Cuando Lise Klaveness era joven y quería ser jugadora de fútbol profesional, se llevaba la pelota a todos lados, incluyendo a la cama cada noche.

"El balón olía tan mal que incluso mi gato saltaba de la almohada", recordó en uno de los discursos más audaces jamás formulado en un congreso de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol).

La pelota de su infancia no era cualquier pelota, era de un color naranja brillante, para que se pudiera ver "en los campos de grava nevados" de Noruega.

Y cuando creció, entre césped y nieve, Klaveness no solo jugó a nivel profesional sino también disputó 73 partidos con la selección de su país entre el 2002 y el 2011 y hasta alcanzó una semifinal mundialista, algo que quizás imaginaba mientras abrazaba una pelota maloliente.

"Yo era una adolescente de 13 años que soñaba con dominar el balón y escapar del miedo a no encajar".

Pero en ese congreso de la FIFA, Klaveness no tuvo miedo de desencajar.

Era el jueves 31 de marzo 2022. Ella había asumido ese mismo mes al frente de la Federación Noruega de Fútbol y estaba en Doha, Qatar, donde ese año se iba a celebrar el Mundial.

Y no le importó ni lo poco que llevaba en el cargo ni su audiencia.

Getty Images Noruega ha sido una de las revelaciones del Mundial 2026 y ya está entre los mejores ocho equipos de la competición.

"Hoy comparezco ante ustedes como la primera mujer presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega (NFF, por sus siglas en noruego). Ya no llevo el balón a todas partes conmigo, pero mis sueños siguen girando en torno al fútbol. Un fútbol en el que niños y niñas -de cualquier color, heterosexuales o queer, todos- sean tratados con el mismo respeto y reconocimiento".

Pero las críticas no se limitaron al trato de las mujeres y la comunicad LGBTI+ en el país anfitrión.

"Se debe atender a los trabajadores migrantes que resultaron heridos y a las familias de aquellos que fallecieron durante los preparativos para la Copa del Mundo".

La respuesta de los organizadores no se hizo esperar. El Secretario General del Comité Supremo, Hassan Al Thawadi expresó su "decepción" ante las declaraciones de Klaveness:

"La presidenta visitó nuestro país y no solicitó una reunión, no intentó contactarnos ni entablar un diálogo antes de dirigirse al congreso de hoy".

22 hombres en una habitación

Paul MacInnes, el periodista que cubrió ese evento para el diario británico The Guardian, resumió lo ocurrido ese 31 de marzo en Doha con pocas palabras: "Como mujer líder en el fútbol masculino -y además homosexual-, Klaveness es una figura excepcional que se toma muy en serio el cambio".

Begoña Villarrubia conoció a Klaveness en Barcelona en 2023, cuando la invitó a la gala de fútbol femenino que organiza cada año su medio, "Mundo Deportivo", para entregarle un premio por su trayectoria como futbolista.

"Yo había leído sobre ese enfrentamiento con la FIFA en el que dejó muy claro que en Qatar se habían violado los derechos humanos y pensé 'qué valiente, en plena conferencia, con todos los señoros (sic) que habían allí, con Infantino en pleno apogeo, atreverse a enfrentarse a toda esa entidad como es la FIFA cuando tampoco era nadie conocida'".

"Me pareció un perfil muy revolucionario", le cuenta Villarrubia a BBC News Mundo desde la capital catalana.

En la entrevista que le hizo, Villarrubia la llamó "revolucionaria, reivindicativa y visionaria". Le preguntamos cuál era la visión de Kaveness a la que ella se refirió en su nota.

Getty Images Las gradas de los estadios del Mundial 2026 han sido compartidas tanto por hombres como por mujeres simpatizantes de sus países.

Para la periodista, la dirigente noruega es un símbolo de que las mujeres son necesarias en todos los ámbitos del deporte, no solo en las ramas femeninas.

"Si no, parece que ahora las mujeres, como el fútbol femenino está de moda, pues venga, las metemos a todas en el paquete del femenino. Pues no, tampoco es eso. Al final es fútbol, sea masculino o femenino, y para tener otra visión de este deporte en su conjunto hace falta que estas mujeres ocupen cargos de alto nivel en el fútbol masculino".

La periodista explica que gran parte de las audiencias de este Mundial 2026, sea en los estadios o a través de las transmisiones televisivas, son mujeres.

"Si solo tomamos decisiones 'en masculino' parece que el fútbol está acotado a los hombres, y eso no tiene sentido; la visión femenina en el deporte, en el fútbol, es muy necesaria", concluye Villarrubia.

En su entrevista a Klaveness, la dirigente le dijo que había que aprender a pensar de otra manera en los ámbitos directivos del fútbol, "a no ver si hay un hombre o una mujer, sino una persona sin importar su género".

Y después deja una frase para el recuerdo sobre la elección de Qatar como sede mundialista 2022:

"Ese Mundial fue decidido por 22 hombres en una habitación cerrada, estaba claro que iba a salir mal".

Críticas a la FIFA y a Infantino

En esa presentación en sociedad como presidenta de la federación noruega, Klaveness acusó a la FIFA de haber adjudicado la Copa del Mundo a Qatar "de una manera inaceptable".

Esta no sería la última vez que criticara a la máxima institución del fútbol mundial en general, y a su presidente Gianni Infantino en particular.

El 27 de abril de este año, Klaveness cuestionó la entrega del Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre de 2025, cuando se sortearon los grupos de la actual Copa del Mundo.

"Nosotros (la NFF) queremos que se elimine (el premio). No consideramos que otorgar un galardón de este tipo forme parte del mandato de la FIFA; creemos que ya existe el Instituto Nobel, que realiza esa labor de manera independiente", declaró Klaveness en una rueda de prensa virtual.

La dirigente añadió que esos premios pueden adquirir "un marcado carácter político" si no se cuenta con la experiencia y los mecanismos -como jurados y criterios establecidos para garantizar- su independencia.

Cuando la BBC publicó que el avión privado de Infantino había producido en las dos primeras semanas del Mundial 2026 un impacto climático equivalente al de 78 personas en un año entero, la presidenta de la federación noruega tampoco se mordió la lengua:

"Estar en un lugar durante la primera mitad y en otro durante la segunda, y tener que volar de un lado a otro, así no es como lo habríamos hecho nosotros".

Getty Images Klaveness ha cuestionado diversos comportamientos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Pero Klaveness no ha limitado sus declaraciones públicas a temas vinculados con el fútbol o con los premios y los vuelos de Infantino.

A medidados de 2024, cuando Noruega e Israel fueron ubicados en el mismo grupo para la clasificación a la actual Copa del Mundo, la exfutbolista dijo que la federación que ella presidía se sumaba "al llamamiento del gobierno noruego para detener de inmediato los ataques desproporcionados contra civiles inocentes en Gaza".

El grupo, finalmente, fue liderado por Noruega, que así consiguió su cuarta clasificación para una Copa del Mundo. Segundo quedó Italia, que debió a ir al repechaje donde finalmente no conseguiría su pasaje a Norteamérica. Israel y Estonia fueron eliminados.

Ahora, la selección liderada por Erling Haaland y Martin Ødegaard enfrentará a Inglaterra el sábado 11 de julio por un lugar en las semifinales del torneo.

Cuestionamientos pero no boicot

La Federación Noruega de Fútbol ya tiene un historial "combativo" previo a la asunción de Klaveness como su presidenta.

En 2021, sus integrantes se plantearon seriamente boicotear la Copa del Mundo de Qatar. Aunque votaron finalmente a favor del "no" al boicot, las inquietudes de los clubes noruegos con respecto a la situación de los derechos humanos en el país del Golfo quedó claramente expuesta en el discurso de Klaveness de marzo de 2022.

En los últimos meses, los dirigentes de esta federación volvieron a plantearse otro boicot, esta vez al Mundial de 2034 en Arabia Saudita, otra nación árabe. Pero la propuesta, presentada por los directivos del equipo Fredrikstad Football Club, solo obtuvo 50 fotos a favor, y 269 en contra.

Aunque la federación ha cuestionado en varias ocasiones el mecanismo de la FIFA para elegir a las sedes mundialistas, esta falta de medidas más firmes como -por ejemplo- un boicot, ha recibido críticas que han llegado a su presidenta.

"La gente me pregunta: '¿Por qué no quieres boicotear a Estados Unidos ahora? ¿Acaso no querías boicotear a Qatar?'. No, no queríamos boicotear a Qatar. Precisamente de eso se trataba: queríamos participar, pero no nos clasificamos", respondió Klaveness en una entrevista con el medio alemán Deutsche Welle.

"También jugamos (las eliminatorias) contra Israel, pero eso no significa que no debamos luchar por nuestros valores fundamentales", añadió.

Getty Images Lise Klaveness jugando un partido amistoso en 2023.

Mientras su faceta como futbolista y luego como dirigente deportiva son las etapas más conocidas de su vida, su trabajo como abogada y luego jueza es el que menos exposición pública ha tenido.

Pero incluso en el ejercicio del Derecho, ella confesó que nunca dejó de recurrir al deporte que amaba desde niña.

"Durante mi trayectoria como abogada y jueza, el fútbol era a menudo el único tema del que podía hablar con un cliente o un acusado que se enfrentaba a graves cargos penales", contó en aquel discurso en Doha.

"En momentos de desesperación, el fútbol puede ser el único lenguaje común", concluyó.

BBC

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FUENTE: BBC