El rey Carlos III se reencontró con Harry, Meghan Markle y sus hijos tras 4 años de distancia

El rey Carlos III recibió al príncipe Harry , duque de Sussex, a Meghan Markle y a sus hijos , el príncipe Archie Mountbatten-Windsor y la princesa Lilibet Mountbatten-Windsor , en el primer encuentro entre los duques de Sussex y el resto de la familia real desde 2022.

Según informaron medios británicos, la reunión se desarrolló en Highgrove House , la residencia campestre del monarca. Posteriormente, el Palacio de Buckingham confirmó que el rey y la reina Camila compartieron una reunión privada con la familia.

El viaje marca el regreso de Harry y Meghan al Reino Unido junto a sus hijos por primera vez en cuatro años. La última ocasión en que ambos habían estado juntos en territorio británico fue en septiembre de 2022, durante el funeral de Isabel II . Desde entonces, Harry realizó varias visitas en solitario, incluida una reunión privada con su padre en septiembre del año pasado.

En los últimos días, el duque participó en distintos compromisos oficiales vinculados a los Juegos Invictus, aunque hasta poco antes del viaje no estaba confirmado que Meghan Markle, Archie y Lilibet lo acompañaran.

La realización del viaje estuvo en duda debido a las preocupaciones de Harry por la seguridad de su familia. De acuerdo con versiones publicadas por la prensa británica, el príncipe evaluó cancelar la visita luego de que el gobierno rechazara su pedido de contar con protección policial automática durante su estadía.

El objetivo principal del viaje era que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, pudieran reencontrarse con su abuelo. Fuentes cercanas al duque habían señalado que Harry no quería exponer a sus hijos al acoso de los fotógrafos desde su llegada al país.

El conflicto judicial que aún continúa

La preocupación por la seguridad tiene un antecedente judicial. El año pasado, Harry perdió un recurso contra el Ministerio del Interior del Reino Unido después de que se le retirara la protección policial automática que tenía como miembro activo de la familia real.

Actualmente, las autoridades británicas evalúan cada visita del duque mediante un análisis individual de riesgos, procedimiento que depende del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (RAVEC).

El Gobierno británico sostiene que el sistema de seguridad se aplica de forma proporcional y evita brindar detalles sobre los dispositivos de protección por razones operativas.