El Pentágono desclasificó 40 archivos más sobre OVNIs: nuevos videos, audios y casos inéditos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos volvió a colocar el tema de los OVNIs en el centro del debate al desclasificar un nuevo lote de 40 archivos vinculados a fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). El material incluye 14 documentos, 19 videos, cuatro audios y tres imágenes elaborados por distintas agencias federales.

La divulgación forma parte del proceso de desclasificación impulsado por la administración de Donald Trump y reúne información producida por organismos como el Pentágono , la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía. Los expedientes abarcan incidentes ocurridos durante la última década y también incorporan registros históricos que se remontan a mediados del siglo XX.

Uno de los casos que más llamó la atención corresponde a una misión aérea realizada en 2019 sobre el este de Estados Unidos. Según el informe oficial, un piloto con casi tres décadas de experiencia en la Fuerza Aérea y la Armada describió un objeto con un comportamiento que, aseguró, “era diferente a todo” lo que había observado en su carrera.

“ Observé un objeto con características de vuelo diferentes a todo lo que había visto en mis 28 años de servicio ”, declaró el militar en el reporte incorporado al expediente.

El piloto indicó que el fenómeno avanzaba a gran velocidad en sentido contrario a su aeronave y permaneció visible durante unos segundos antes de que pudiera activar la cámara. Al intentar ampliar la imagen, el sistema no logró enfocarlo correctamente debido a la rapidez del desplazamiento. Tras el análisis posterior, los investigadores concluyeron que el objeto presentaba una forma rectangular.

Ovnis y expedientes sorprendentes

Otro expediente difundido corresponde a un episodio registrado en 2020 en el océano Atlántico, donde un integrante de la Armada informó haber observado un objeto oscuro de entre 3,6 y 4,5 metros de altura, similar a “un globo grande y deformado”, aunque su naturaleza nunca pudo ser confirmada.

Entre los documentos también figura un incidente ocurrido en septiembre de 2015 cerca de la planta nuclear Pantex. Dos oficiales persiguieron un objeto que había ingresado al espacio aéreo restringido de la instalación y aseguraron que no lograron identificar ningún sistema de propulsión ni escuchar sonidos antes de que desapareciera rumbo al norte.

Habrá nuevas desclasificaciones

La publicación incorpora además la transcripción de una conferencia celebrada en 1949 en Los Álamos, Nuevo México, donde científicos vinculados al Proyecto Manhattan debatieron el origen de las llamadas “bolas de fuego verdes” observadas sobre el laboratorio nuclear.

Los episodios más recientes corresponden a 2025 y fueron registrados en el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental, bajo jurisdicción del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos. Uno de los videos muestra un sensor militar siguiendo un objeto con forma similar a una estrella de seis puntas, mientras que otro registra durante varios minutos un fenómeno que tampoco pudo ser identificado por los operadores.

Video: el OVNI registrado en el Mar Amarillo

Departamento de Guerra de Estados Unidos

Video: el OVNI registrado en el mar de China Oriental

Departamento de Guerra de Estados Unidos

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que distintas agencias continúan trabajando en la preparación de nuevos expedientes y anticipó que el proceso de publicación seguirá en los próximos meses.

Con este cuarto lote de documentos, Estados Unidos vuelve a reavivar uno de los temas que más interés genera desde hace décadas: los objetos registrados por pilotos militares y sensores oficiales que, hasta el momento, continúan sin una explicación definitiva.