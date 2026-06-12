El Pentágono desclasificó una tercera tanda de archivos sobre OVNIS: desde esferas rojas hasta un sol de plasma

El Pentágono liberó este viernes una tercera serie de archivos previamente clasificados vinculados a presuntos avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS) . La nueva publicación incluye 72 documentos provenientes del FBI, la CIA y el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos .

El material reúne testimonios, ilustraciones, informes técnicos y registros audiovisuales relacionados con lo que las autoridades denominan "fenómenos anómalos no identificados" (UAP).

La difusión forma parte de un proceso de desclasificación de información oficial que se viene desarrollando desde hace décadas y que recibió un nuevo impulso tras una orden impulsada durante la administración de Donald Trump. Hace pocas semanas que comenzó la publicación de este tipo de archivos, y las imágenes son virales.

Uno de los casos más llamativos corresponde a una investigación del FBI realizada a partir del relato de dos personas que aseguraron haber observado una intensa luz roja en el jardín trasero de su vivienda.

Según el informe, los testigos describieron una esfera roja de aproximadamente un metro de diámetro. En su interior habría tenido una estructura luminosa blanca que compararon con un "sol de plasma" del tamaño de una pelota de básquet.

El video del "sol de plasma"

Sol de plasma Departamento de Guerra de Estados Unidos

Los entrevistados señalaron que nunca habían visto un color rojo similar y afirmaron que el objeto emitía una luz particularmente intensa. De acuerdo con el reporte, poco después apareció una segunda esfera y ambas parecían desplazarse juntas mientras se alejaban del lugar.

Dónde ocurrieron estos avistamientos de OVNIS

Los documentos sitúan varios de los episodios en una zona poco poblada del noreste de Estados Unidos.

Uno de los informes menciona que los hechos ocurrieron dentro de un radio de aproximadamente 40 kilómetros de otros eventos previamente documentados, conocidos informalmente como "Triangle Orbs", "Red Orb Rotation" y "Orbs Over the Pond". Las ubicaciones exactas de los testigos fueron censuradas en los documentos difundidos públicamente.

El video de "la rotación de la esfera roja"

Rotación de la Esfera Roja Departamento de Guerra de Estados Unidos

Entre los materiales liberados aparece una grabación registrada en marzo de 2002 que fue bautizada como "Rotación de la esfera roja". Según la descripción oficial, un testigo observó dos luces rojas brillantes suspendidas cerca del horizonte a una distancia estimada de 762 metros.

El informe sostiene que una de las luces parecía girar lentamente alrededor de la otra mientras ambas permanecían prácticamente inmóviles. El observador aseguró además que no escuchó ningún sonido asociado al fenómeno.

La grabación fue realizada con un teléfono iPhone 12 Pro, según consta en la documentación oficial.