Desclasificación de archivos OVNI: las impactantes fotos que reveló EE.UU.

Las imágenes desclasificadas por EEUU sobre presuntos OVNIS generaron repercusión mundial en las últimas horas. Entre los archivos difundidos aparecen fotos de objetos extraños captados en distintos puntos del planeta, desde luces sobre el sur estadounidense hasta una figura “con forma de pelota de fútbol” detectada cerca de Japón en 2024.

Luego de que el gobierno de Estados Unidos liberara más de 150 archivos vinculados a avistamientos de OVNIS y fenómenos anómalos no identificados (UAP), comenzaron a circular las imágenes más llamativas incluidas en los documentos oficiales. La publicación había sido anticipada por el presidente Donald Trump en febrero de este año.

Ovni captado en el costado occidental de EEUU en diciembre de 2025. Foto: Departamento de Guerra de EEUU

Los archivos publicados pertenecen al Departamento de Guerra, el FBI, la NASA y el Departamento de Estado. En total, ya se difundieron 162 documentos entre fotografías, videos y audios relacionados con encuentros registrados tanto en la Tierra como durante misiones espaciales.

Los registros de OVNIS que más llamaron la atención

Entre las imágenes difundidas por el gobierno estadounidense se destacan:

Un objeto “con forma de pelota de fútbol” detectado cerca de Japón en 2024.

Fotografías de luces y movimientos extraños en el sur de Estados Unidos durante 2020.

Registros captados en el oeste estadounidense en diciembre de 2025.

Videos y capturas tomadas con cámaras militares y sistemas de vigilancia.

La mayoría de las imágenes muestran puntos luminosos, figuras borrosas y formas que, según los reportes oficiales, no pudieron ser identificadas como aeronaves convencionales.

Las impactantes fotos

ovnis-avistamiento Un objeto "con forma de pelota de fútbol" en 2024 cerca de Japón. Foto: Departamento de Guerra de EE.UU. Departamento de Guerra de EE.UU.

ovnis-desclasificados-1 Archivos desclasificados. Foto: Departamento de Guerra de EEUU Departamento de Guerra de EEUU

ovnis-desclasificados-2 Archivos desclasificados de EE.UU. Foto: Departamento de Guerra de EEUU

Qué dicen los archivos desclasificados sobre los UAP

Los documentos oficiales utilizan el término UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados), una categoría que reemplazó a la denominación tradicional de OVNI.

Desde el Departamento de Guerra señalaron que la publicación busca aportar “una transparencia sin precedentes” sobre este tipo de fenómenos. Además, remarcaron que los archivos permanecieron bajo clasificación confidencial durante años.

“Estos archivos alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense pueda verlos por sí mismo”, expresaron desde el organismo tras la liberación del material.