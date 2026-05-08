Archivos OVNI de todo el mundo: los 26 videos difundidos por el Pentágono

El Gobierno de los Estados Unidos difundió una de las mayores publicaciones oficiales sobre Objetos Voladores No Identificados ( OVNI ) . La desclasificación incluye 26 videos registrados por sensores militares en distintas regiones del mundo, además de 135 fotografías, documentos y archivos complementarios vinculados a observaciones aéreas y marítimas reportadas ante la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO).

Las grabaciones fueron realizadas principalmente mediante sensores infrarrojos instalados en plataformas militares americanos entre 2013 y 2026. El material también incorpora un audio histórico de la misión Gemini 7 de la NASA correspondiente a 1965. Según las publicaciones oficiales, las descripciones de cada episodio poseen carácter informativo y no constituyen conclusiones definitivas sobre la naturaleza de los fenómenos registrados.

Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El Departamento del Ejército presentó un registro captado en 2026 mediante un sensor infrarrojo militar americano. La grabación dura un minuto y 49 segundos y comienza con el rastreo de un área de interés dentro del campo visual del sistema. Luego, el sensor abandona el foco inicial y ejecuta un paneo de derecha a izquierda para seguir dos áreas de contraste simultáneamente.

Durante el desarrollo del video, el sistema alterna diferentes niveles de zoom y contraste. Entre los segundos 01:04 y 01:08 se producen variaciones rápidas del campo de visión que hacen cambiar abruptamente el tamaño aparente de los objetos detectados. El sensor mantiene ambas áreas de contraste centradas hasta el final de la grabación.

Video de un OVNI sobre el Pacífico

NASA OVNIS VIDEO 2 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El Comando Indo-Pacífico registró en 2024 un video de un minuto y 39 segundos mediante un sensor infrarrojo instalado en una plataforma militar estadounidense. La grabación muestra un área de contraste mantenida dentro del centro del cuadro durante toda la secuencia.

Según la descripción oficial, el sensor realiza un seguimiento constante sin cambios bruscos de enfoque ni modificaciones significativas en la trayectoria observada. El informe no incorpora testimonios adicionales sobre el fenómeno registrado.

OVNI's sobre Japón

NASA OVNIS VIDEO 3 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

En 2023, un sensor militar desplegado en Japón captó durante un minuto y 59 segundos tres áreas de contraste diferenciadas. Las formas permanecieron con orientación y posición fijas entre sí durante toda la grabación oficial.

El sistema infrarrojo mantuvo centrados los tres objetos dentro del cuadro mientras realizaba el seguimiento continuo. El informe aclara que no se entregaron descripciones orales ni escritas complementarias sobre el episodio.

Video de un OVNI en el este de China

NASA OVNIS VIDEO 4 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El cuarto video fue registrado en 2024 por el Comando Indo-Pacífico. La grabación dura nueve segundos y muestra un área de contraste con apariencia similar a un balón de fútbol americano observada mediante sensores infrarrojos militares.

La descripción oficial señala que el objeto presentaba tres proyecciones radiales visibles: una orientada verticalmente y dos inclinadas hacia abajo en un ángulo de 45 grados respecto del eje principal de la masa central observada.

Video en el sur de Estados Unidos

NASA OVNIS VIDEO 5 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La Fuerza Aérea estadounidense reportó en 2020 un video de 58 segundos donde un sensor infrarrojo adquiere inicialmente un bloqueo de retícula sobre un área de contraste. Durante los primeros 30 segundos, el objeto incrementa gradualmente su nivel de definición respecto del fondo visual.

En el segundo 00:31, el sistema reduce el campo de visión para acercar la imagen sobre el objetivo detectado. El área de contraste aumenta de tamaño aparente y posteriormente abandona el cuadro por la esquina inferior derecha de la pantalla.

Video de OVNI's en el Golfo Árabe

NASA OVNIS VIDEO 6 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El Comando Central registró en 2020 una grabación de cinco minutos y 11 segundos obtenida mediante sensores infrarrojos militares. Tras un tramo inicial sin contenido visible, el sensor realiza un paneo descendente para localizar un área de contraste específica.

Durante más de tres minutos, el sistema mantiene el seguimiento del objeto mientras alterna distintos niveles de zoom y contraste. La grabación incluye destellos blancos producidos por cambios de configuración antes de que el fenómeno abandone el cuadro por el cuadrante superior izquierdo.

Video de OVNI's en Yibuti, el Cuerno de África

NASA OVNIS VIDEO 7 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El Comando África presentó un video de dos segundos captado en 2025 mediante sensores infrarrojos militares. La grabación muestra una pequeña área de contraste apenas distinguible desplazándose desde el lado izquierdo del cuadro.

El objeto atraviesa rápidamente el campo visual y desaparece por el cuadrante inferior derecho de la pantalla. El material fue reproducido en bucle para facilitar la observación pública del fenómeno detectado.

Videos de OVNI's en el Golfo Árabe

NASA OVNIS VIDEO 8 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La grabación de cuatro minutos y 53 segundos muestra un área de contraste ingresando desde la esquina inferior izquierda del sensor militar. El sistema realiza paneos constantes para mantener el objetivo dentro del cuadro visual.

Entre los segundos 00:13 y 00:40, el fenómeno pierde definición visual de manera intermitente y parece desaparecer y reaparecer irregularmente. Más adelante, el sensor cambia repetidamente de modalidad mientras intenta continuar el seguimiento.

NASA OVNIS VIDEO 9 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El noveno archivo muestra un área de contraste ingresando desde el tercio inferior izquierdo de la pantalla. El sensor ejecuta un paneo continuo de izquierda a derecha durante un minuto y 34 segundos para mantener centrado el objetivo detectado.

La descripción oficial no menciona variaciones abruptas de velocidad ni cambios de trayectoria relevantes durante el seguimiento realizado por la plataforma militar estadounidense.

NASA OVNIS VIDEO 10 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Este video de un minuto y tres segundos presenta una intervención digital realizada por el informante original. En el segundo 00:10 aparece una línea blanca rodeando el área de interés junto a la frase “U/I SMALL THERMAL SIGNATURE”.

Luego de la pausa visual, el sensor continúa rastreando el área de contraste mientras alterna configuraciones de zoom y contraste. AARO aclaró que el archivo fue difundido sin modificaciones adicionales sobre el material recibido originalmente.

NASA OVNIS VIDEO 11 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La grabación de cinco segundos difundida por el Comando Central muestra una tenue área de contraste ingresando desde el borde derecho inferior de la pantalla. El objeto cruza diagonalmente el cuadro antes de desaparecer cerca del centro del borde inferior.

Debido a la corta duración del video, el informe oficial no aporta detalles adicionales sobre velocidad, trayectoria o posible identificación del fenómeno registrado.

Video de OVNI's sobre Medio Oriente

NASA OVNIS VIDEO 12 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El video captado en 2013 muestra un área de contraste descrita oficialmente como una figura similar a una estrella de ocho puntas con brazos alternados. El sensor reduce el campo de visión para acercar la imagen sobre el objeto.

Durante el desplazamiento, el fenómeno deja una estela visible detrás de sí antes de abandonar el cuadro. Tras un aparente corte en la grabación, el objeto vuelve a permanecer dentro del campo visual hasta desaparecer nuevamente.

Video en el Golfo Árabe

NASA OVNIS VIDEO 13 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La grabación de nueve segundos muestra un área de contraste ingresando desde el cuadrante inferior izquierdo del cuadro. El objeto sigue una trayectoria lineal ascendente dentro del campo visual del sensor infrarrojo.

El fenómeno abandona finalmente la escena por el cuadrante superior izquierdo de la pantalla sin registrar cambios bruscos de dirección o velocidad durante el trayecto observado.

Video en Medio Oriente

NASA OVNIS VIDEO 14 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El Comando Central difundió un video de dos minutos y 17 segundos registrado en 2020. El informe complementario describió al fenómeno observado como un objeto blanco sólido realizando movimientos erráticos sobre el agua.

Durante la grabación, el sensor alterna diferentes niveles de zoom y contraste mientras intenta mantener el seguimiento. Hacia el final, una retícula azul aparece brevemente en pantalla sin conseguir fijar un bloqueo estable sobre el objeto detectado.

Videos de OVNI's sobre Grecia

NASA OVNIS VIDEO 15 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El registro captado en 2023 muestra un pequeño objeto circular desplazándose cerca de la superficie oceánica en dirección a tierra firme. El sensor infrarrojo reduce inicialmente el campo de visión para acercar la imagen sobre el fenómeno.

El sistema mantiene el seguimiento del objeto mientras este avanza sobre el mar. Cuando el fondo cambia de agua a tierra, el área de contraste deja de distinguirse visualmente dentro de la escena.

NASA OVNIS VIDEO 16 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Otro video registrado en Grecia en 2023 muestra un objeto realizando desplazamientos laterales mientras el sensor ejecuta paneos continuos para seguirlo. El informe complementario señaló múltiples giros de 90 grados a aproximadamente 80 millas por hora.

Durante parte de la secuencia, una retícula azul logra sincronizarse con la posición relativa del objeto. Luego, el sistema pierde el bloqueo y comienza a alternar rápidamente distintos niveles de zoom y contraste.

Videos en Siria

NASA OVNIS VIDEO 17 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El Comando Central registró en Siria un video de cinco segundos mediante una cámara FMV instalada en una plataforma militar. El informe complementario describió una “bola de luz blanca deforme e irregular”.

La grabación muestra dos áreas anaranjadas semitransparentes superpuestas sobre el fondo visual durante menos de dos segundos. El reporte menciona además un efecto halo visible en la transmisión.

NASA OVNIS VIDEO 18 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

Otra grabación realizada en Siria en 2024 muestra un área multicolor de forma indistinta desplazándose de derecha a izquierda por el borde superior de la pantalla durante el primer segundo del video.

El fenómeno desaparece rápidamente del campo visual sin que el sensor logre continuar el seguimiento dentro de la corta duración de la secuencia registrada.

NASA OVNIS VIDEO 19 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El Comando Norte presentó un video de 21 segundos mostrando un área de contraste con apariencia similar a una lágrima invertida y una barra vertical suspendida debajo de la estructura principal.

El fenómeno permanece generalmente centrado dentro del campo visual del sensor infrarrojo durante toda la grabación. El observador señaló que el objeto podría corresponder también a un reflejo sobre el agua.

Video en el Golfo de Omán

NASA OVNIS VIDEO 20 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El video registrado en 2024 combina imágenes electroópticas y sensores infrarrojos SWIR. El informe complementario describió un objeto “con forma de diamante” desplazándose a aproximadamente 434 nudos.

Cuando el operador cambia el sistema al espectro visible, el fenómeno deja de distinguirse contra el fondo. Posteriormente, el sensor vuelve a modo SWIR sin conseguir reacquirir el objetivo observado.

Video en Grecia

NASA OVNIS VIDEO 21 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La grabación de 43 segundos muestra un área de contraste ubicada inicialmente en el cuadrante superior izquierdo del cuadro. El sensor realiza varios paneos laterales para intentar mantener el seguimiento visual del fenómeno.

En el segundo 00:29, el sistema deja de rastrear el objetivo y el objeto abandona el campo visual por el lado izquierdo de la pantalla. Posteriormente, el sensor no logra reacquirir la señal detectada.

Videos en los Emiratos Árabes Unidos

NASA OVNIS VIDEO 22 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El video registrado en 2022 combina sensores infrarrojos y electroópticos en una pantalla dividida. El informe complementario describió un desplazamiento “de norte a sur” del fenómeno detectado.

En el quinto segundo de la grabación, un objeto atraviesa de derecha a izquierda el cuadrante superior derecho del campo visual antes de abandonar rápidamente la escena registrada por el sistema militar.

NASA OVNIS VIDEO 23 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El informe DoW-UAP-D14 describió el fenómeno registrado como un “probable SU-27/35”. El video muestra dos áreas de contraste desplazándose juntas cerca del centro de la pantalla durante toda la secuencia.

AARO aclaró posteriormente que las designaciones SU-27 y SU-35 corresponden a aeronaves militares operadas por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

Video en Irak

NASA OVNIS VIDEO 24 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La grabación obtenida en Irak presenta características similares al caso difundido desde Emiratos Árabes Unidos. El video muestra nuevamente dos áreas de contraste desplazándose de forma conjunta cerca del centro del cuadro.

El informe complementario también vinculó el fenómeno observado con posibles aeronaves Sukhoi Su-27 o Su-35 operadas por fuerzas militares rusas.

Video en Siria

NASA OVNIS VIDEO 25 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El Comando Central presentó un video de cinco segundos captado en Siria mediante sensores infrarrojos militares. El informe complementario describió el fenómeno observado como un “posible misil”.

La grabación muestra un área de contraste desplazándose de izquierda a derecha a través del tercio inferior del campo visual. El reporte también menciona otros cuatro objetos observados durante el episodio que podrían corresponder a aves.

1965: el año en que hicimos contacto en la misión Gemini 7

NASA OVNIS VIDEO 26 Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El último archivo difundido corresponde a un audio histórico de la misión Gemini 7 de la NASA registrado el 5 de diciembre de 1965. Durante la comunicación, el astronauta Frank Borman informa al centro de control de Houston sobre un objeto no identificado al que denomina “bogey”.

El registro también incluye comentarios adicionales del astronauta Jim Lovell, compañero de tripulación de Borman. El audio fue incorporado dentro del conjunto de archivos oficiales publicados por las autoridades americano.