Los pasajeros neerlandeses del crucero deberán cumplir una cuarentena domiciliaria de seis semanas

Los pasajeros neerlandeses del crucero deberán aislarse en cuarentena domiciliaria tras arribar desde Tenerife por la alerta sanitaria por hantavirus.

El gobierno de Países Bajos anunció que los pasajeros neerlandeses que viajaban a bordo del crucero MV Hondius deberán cumplir una cuarentena domiciliaria de seis semanas

El gobierno de Países Bajos anunció que los pasajeros neerlandeses que viajaban a bordo del crucero MV Hondius deberán cumplir una cuarentena domiciliaria de seis semanas luego de regresar al país, en el marco del alerta sanitaria por posibles casos de hantavirus.

La medida fue comunicada este viernes a través de una carta enviada al Parlamento por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Salud neerlandeses. Según el documento oficial, actualmente no se registran personas con síntomas compatibles con la enfermedad a bordo del barco.

Medida para los pasajeros La embarcación, operada por la compañía Oceanwide Expeditions, navega hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se espera que llegue el próximo domingo tras un viaje de entre tres y cuatro días.

Una vez en territorio español, las autoridades neerlandesas coordinarán junto al gobierno de España y la naviera el traslado de pasajeros y miembros de la tripulación hacia Países Bajos.

El gobierno indicó además que algunos pasajeros de otras nacionalidades podrían permanecer temporalmente en territorio neerlandés debido a que el crucero navega bajo bandera de ese país. En esos casos, también deberán cumplir el mismo período de aislamiento preventivo.