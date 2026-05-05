Aislados en alta mar por hantavirus: el desgarrador pedido de un influencer varado en Cabo Verde

La situación a bordo del MV Hondius pasó de la cautela al dramatismo absoluto. Tras la confirmación de tres muertes y siete infectados (dos positivos y cinco sospechosos) de hantavirus , los 147 pasajeros de 23 nacionalidades distintas —entre los que se encuentra un ciudadano argentino— viven horas de profunda incertidumbre aislados en alta mar, frente a las costas de Cabo Verde .

A pesar de que el buque permanece fondeado a la espera de que finalicen las investigaciones locales, el foco de esperanza y conflicto se ha trasladado a España . La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el país europeo aceptó recibir la embarcación para aplicar un protocolo sanitario de máxima seguridad, aunque el destino final y la fecha de arribo aún generan versiones encontradas.

El aislamiento y la falta de novedades oficiales han calado hondo en la moral de quienes están a bordo. A través de redes sociales, uno de los pasajeros rompió el silencio con un mensaje desgarrador que rápidamente se volvió viral: “Somos personas y queremos volver a casa. Tenemos familias que nos están esperando; queremos tener novedades” , expresó, reflejando el sentimiento de desesperación que impera en los camarotes de lujo convertidos en celdas de cuarentena.

La directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, aseguró que el operativo en suelo español será exhaustivo. El protocolo sanitario dispuesto para el arribo del buque contempla una investigación epidemiológica completa que permita rastrear el origen exacto del brote iniciado tras la partida desde Ushuaia, sumado a una desinfección total del barco mediante procesos de limpieza industrial para eliminar cualquier rastro del virus. Finalmente, se realizará una evaluación de riesgo individual en la que cada pasajero será sometido a pruebas exhaustivas para determinar si está en condiciones de volver a su país de origen o si debe permanecer internado en un centro de salud.

Incertidumbre en las Islas Canarias

Pese a la confirmación de la OMS, circulan versiones sobre una posible resistencia de sectores locales en España a recibir el buque. Ante esto, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, intentó llevar calma este martes: “Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud”.

Sin embargo, el hermetismo sobre el pasajero argentino continúa. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad, edad ni su estado de salud actual, lo que mantiene en vilo a las autoridades consulares y a sus familiares en Argentina. Con el buque aún en aguas africanas, cada hora que pasa aumenta el riesgo de nuevos contagios y el deterioro emocional de 147 personas que solo anhelan pisar tierra firme.