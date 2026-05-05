Hantavirus en el MV Hondius: a pesar del brote el Gobierno niega que los contagios se hayan originado en Argentina

En los últimos días, se supo de la existencia de un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius , el cual partió del puerto de Ushuaia , Tierra del Fuego , el 20 de marzo con dirección a Cabo Verde, África. Actualmente, el buque se encuentra anclado en las costas de dicho país y su personal registró 3 muertos y 7 infectados hasta el momento.

El Ministerio de Salud de Argentina, por su parte, informó este lunes que está realizando un seguimiento de los casos de hantavirus reportados en la embarcación y explicó la situación de la provincia de Tierra del Fuego .

"El Ministerio de Salud de la Nación informa que se encuentra realizando el seguimiento de los casos de hantavirus reportados en el buque MV Hondius, actualmente anclado en Cabo Verde, y mantiene un intercambio permanente con organismos internacionales, autoridades sanitarias provinciales y áreas técnicas nacionales para acompañar la investigación", comenzó el comunicado.

El texto del ministerio explicó que la embarcación, proveniente de Montevideo, ingresó al puerto de Ushuaia el 16 de noviembre de 2025. Desde allí realizó diferentes viajes de cabotaje entre Ushuaia, el sector antártico e islas del Atlántico Sur y el 1 de abril de 2026 zarpó con destino a Georgias y Sandwich del Sur, Santa Elena y otros puntos del Atlántico Sur.

"Cabe destacar que Tierra del Fuego no tiene presencia de hantavirus y que no ha registrado casos desde que esta enfermedad se incorporó a los eventos de notificación obligatoria en nuestro país, en el año 1996. Su provincia vecina, Santa Cruz, solo registró un caso en 2004. Actualmente, la región Sur se encuentra en zona de seguridad, con solo 10 casos notificados en Neuquén, Río Negro, y Chubut durante la temporada 2025-2026, iniciada el 29 de julio del año pasado", aclaró.

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos. Foto: Freepik El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos. Foto: Freepik

Tres fallecidos y siete contagios a bordo del crucero

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Sudáfrica, la primera persona en mostrar los síntomas fue un hombre de 70 años, quien luego murió a bordo del MV Hondius y tuvo que ser trasladado a Santa Elena, un territorio británico ubicado en el Atlántico Sur.

A su vez, la segunda persona fallecida fue la esposa de la primera víctima, quien también cayó enferma en el trasncurso del viaje, y tuvo que ser evacuada a un hospital de Johannesburgo en el que finalmente murió.

Por otro lado, una fuente cercana al caso informó a la agencia AFP que la tercera víctima fatal del hantavirus seguriría a bordo del barco. Aún no trascendió la identidad de dicha persona.

A las tres víctimas fatales se le suma la confirmación de siete nuevos casos positivos entre los pasajeros, lo que obligó a mantener al crucero en aislamiento total en las costas de Cabo Verde.

El crucero se desvía a España: preocupación por el argentino a bordo

La directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, aseguró este martes que desde el organismo están trabajando "con las autoridades españolas, quienes han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa".

Por otro lado, el foco de preocupación en nuestro país se centra en un pasajero argentino que permanece a bordo del crucero. Las autoridades consulares y la empresa Oceanwide Expeditions mantuvieron bajo reserva la identidad, edad y el origen del ciudadano argentino.