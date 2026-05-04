Confirmaron que hay un pasajero argentino en el crucero varado por hantavirus

Con un argentino entre los pasajeros y una tripulación diezmada por problemas respiratorios, la operadora Oceanwide Expeditions evalúa atracar en Las Palmas o Tenerife.

En las últimas horas se confirmó que hay un pasajero argentino en el crucero en el que se detecto un posible brote de hantavirus y que se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades locales le han denegado la entrada por motivos de seguridad pública.

Entre las 149 personas a bordo del barco, hay un miembro de la tripulación guatemalteco, 38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles. En total, son 23 nacionalidades que viajan en el crucero MV Hondius, de acuerdo a lo informado por la operadora del crucero Oceanwide Expeditions.

Quiénes son los 3 fallecidos por hantavirus en el crucero La compañía confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana, además de un pasajero británico enfermo evacuado a Sudáfrica, y dos miembros de la tripulación con problemas respiratorios.

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las Islas Canarias, para proceder allí a nuevos exámenes médicos