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Confirmaron que hay un pasajero argentino en el crucero varado por hantavirus

Con un argentino entre los pasajeros y una tripulación diezmada por problemas respiratorios, la operadora Oceanwide Expeditions evalúa atracar en Las Palmas o Tenerife.

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El crucero MV Hondius.

El crucero MV Hondius.

Oceanwide Expeditions

En las últimas horas se confirmó que hay un pasajero argentino en el crucero en el que se detecto un posible brote de hantavirus y que se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades locales le han denegado la entrada por motivos de seguridad pública.

Entre las 149 personas a bordo del barco, hay un miembro de la tripulación guatemalteco, 38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles. En total, son 23 nacionalidades que viajan en el crucero MV Hondius, de acuerdo a lo informado por la operadora del crucero Oceanwide Expeditions.

Quiénes son los 3 fallecidos por hantavirus en el crucero

La compañía confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana, además de un pasajero británico enfermo evacuado a Sudáfrica, y dos miembros de la tripulación con problemas respiratorios.

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las Islas Canarias, para proceder allí a nuevos exámenes médicos

FUENTE: EFE

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